Avrupa borsaları, haftaya karışık seyirle başladı.
Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yatay seyirle 509,6 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,1 değer kazancıyla 18,225 puan seviyesinde işlem görüyor.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yatay seyirle 7.931 puan ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,2 düşüşle 10.924 puanda bulunurken, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,2 artışla 34.421 puan ve Fransa'da CAC 40 endeksi yatay seyirle 8.155 puanda seyrediyor.
Küresel piyasalar, yoğun veri takvimiyle birlikte ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin yatırımcıların odağında olduğu haftaya temkinli başladı
Geçen hafta önemli merkez bankalarının para politikası kararları takip edilirken, Fed'in politika faizini sabit bırakmasına karşın İsviçre Merkez Bankasının gelişmiş ülke merkez bankaları arasında ilk faiz indirimine gitmesi varlık fiyatlarını etkiledi.
Söz konusu gelişme, Fed'in diğer gelişmiş ülke merkez bankalarından daha sonra faiz indirimlerine başlayabileceği ihtimalini ortaya çıkarırken, bu durum doların diğer para birimleri karşısında değer kazanmasına neden oldu.
Yeni haftada yoğun veri gündemiyle birlikte Fed yetkililerinin açıklamalarının piyasaların yönü üzerinde etkili olması beklenirken, özellikle büyüme verileri ve Fed'in enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı kişisel tüketim harcamalarının Fed'in gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin sinyaller verebileceğini söyledi.
Analistler, bu hafta takip edilecek yoğun veri gündeminin pay piyasalarında oynaklığı artırabileceğini belirterek, bölge merkez bankaları yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin de yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.
Son Dakika › Ekonomi › Avrupa Borsaları Karışık Seyirle Başladı - Son Dakika
Antalya Muratpaşa Belediyesi, Avrupa Birliği Ufuk 2020 projesi 'Food Trails-Gıda Yolları' öğrenme programı kapsamında Belçika'dan Roeselare Belediyesi'yle Yunanistan'ın Selanik kentine teknik gezi gerçekleştirdi. Gıda politika sistemleri, sağlıklı beslenme, kentsel tarım, toplumsal katılım, sürdürülebilir gıda konularında bilgi paylaşımı ve atölye çalışmalarının yapıldığı 3 günlük teknik inceleme programına katılan Muratpaşa Belediyesi, aşevi çalışmaları, Sağlıklı Muratpaşa Hareketi, balkon bahçeciliği ve pandemi dönemi kentsel tarım uygulamaları hakkında sunum yaptı. Gıda Yolları projesi, Avrupa çapındaki şehirleri, gıda sistemi dönüşümünün merkezine koymayı hedefliyor. Şehir eşleştirmeleri yoluyla tarladan sofraya yolculuğu sürdürülebilir kılacak, toplulukları güçlendirecek, kaynakların sıfır atıkla kullanılmasını teşvik edecek, davranış değişikliğini destekleyecek, insanların sağlıklı ve güvenli beslenmesini sağlayacak ve yerel yönetimlerin kentsel gıda alanında politika gelişmelerini destekleyecek pilot projeler ağı oluşturulması amaçlanıyor. Programın sonunda ise 'Muratpaşa Gıda Politika Rehberi' hazırlanacak.
Çin hükümeti, ülkenin bilgisayar sistemlerinden yabancı teknolojiyi aşamalı olarak çıkarmayı planlıyor. Çin, ABD yapımı Intel ve AMD mikroişlemcilerinin kullanımının sona erdirilmesini ve Microsoft'un Windows işletim sistemi ile yabancı yapımı veritabanı yazılımlarının bilgisayarlardan kaldırılmasını istiyor. Bu hamle, ABD'nin kendi teknolojik bağımsızlığını artırma yönünde attığı adımlarla aynı tarihte geldi. ABD'nin ise yarı iletken üretimini artırma çabalarıyla birlikte küresel teknoloji sektöründe önemli değişiklikler yaşanabilir.
Kurtuluş Savaşı'nda kadınların fedakarlıklarının simgesi Şehit Şerife Bacı'nın memleketi Kastamonu'nun Seydiler ilçesinde 30 yıllık hayal olan organize sanayi bölgesi son 5 yılda yapılan yatırımla gerçek oldu. OSB'deki firmaların faaliyete geçmesiyle ilçeye tersine göç başladı.
Milyonlarca emeklinin seyyanen zam beklentileriyle ilgili bir değerlendirmede bulunan AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, "Bakanlığımız ve Cumhurbaşkanımız böyle bir çalışma arz ederse bizim haberimiz olacak. Ama bizim elimizde muhalefetin dediği gibi 5 binlik 10 binlik seyyanen zam söz konusu değil, böyle bir çalışmamız yok" dedi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Samsun'un da içerisinde yer aldığı TR83 Bölgesi'nde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde istihdam oranı düşerken, işsizlik oranı arttı. İş gücüne katılım oranı ve istihdam oranı da gerileme gösterdi. Araştırmada ayrıca, iş bulma ümidi olmayanların oranı ve ücretsiz aile işçisi olarak çalışanların sayısı da belirlendi.
Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde çay üreticisi olan Yasemin Kar, çay fiyatlarının artan maliyetleri karşılamamasına tepki gösterdi. Kar, çay üreticilerinin yüksek maliyetlerle karşı karşıya kaldığını ve çay fiyatlarının düşük olduğunu belirtti. Aylık ortalama geliri 10 bin lira olan Kar, çocuklarıyla geçimini çaydan sağladığını ve çay üreticilerine daha iyi fiyatlar verilmesi gerektiğini ifade etti. Kar, işçi sorununun da büyük bir problem olduğunu ve yetkililerin bu konuya çözüm bulması gerektiğini söyledi.
İzmir'in Bayındır ilçesindeki Engelsiz Çiçek Üretim Merkezi Projesi, engelli gençlerle üniversite öğrencilerine gelir kapısı oldu. Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Projeleri Destek Programı kapsamında, Bayındır Gençlik Merkezi Proje Ofisinde gönüllü olarak görev yapan gençler tarafından hazırlanan, Bayındır Engelliler Derneği'nce başvurusu yapılan ve Bakanlıkça hibe desteği alan proje, 4 yıldır uygulanıyor. Proje kapsamında Bayındır Hacı Sinan Öğrenci Yurdu bahçesindeki 200 metrekare alanda üniversite öğrencileri ve engelliler sukulent, mevsimlik çiçekler ve ağaç türü üretimi yapıyor. Öğrenciler ve engelliler, üretim sayesinde gelir elde ediyor.
Samsun'un Terme ilçesinde yaşayan genç kadın çiftçi Nesrin Taşpınar, aldığı destekle kesme çiçek üretimi yaptıkları sera sayısını artırarak işlerini büyüttü. Taşpınar, devlet destekli projelerin cesaret verici olduğunu belirterek, kadın çiftçilerin artmasıyla istihdamın da artacağını söyledi. Ailesiyle birlikte çalışmaktan keyif aldığını ifade eden Taşpınar, gelecekte daha fazla üretim yapmayı ve hatta yurt dışına açılmayı hedeflediğini dile getirdi.
Afyonkarahisar Emirdağ-Bolvadin karayolunda trafik denetlemesi yapan jandarma ekipleri, şüpheli bir aracı durdurarak içindeki bin 200 canlı tavukları kontrol etti. Tavukların sahibi olan şahsa, gerekli belgelere sahip olmadığı için 29 bin TL idari para cezası uygulandı. Tavuklar ise imha edilmek üzere ilgili kuruma teslim edildi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Eskişehir'in içinde bulunduğu bölgede işsizlik oranının yüzde 8,2 olduğunu açıkladı. Aynı bölgede istihdam oranı yüzde 50,7, işgücüne katılma oranı ise yüzde 55,2 olarak hesaplandı.
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