Avrupa borsaları, güne karışık seyirle başladı.
Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi kapanışın hemen üzerinde 510 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,1 düşüşle 18.347 puan seviyesinde işlem görüyor.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,1 yükselişle 7.942 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi kapanışı hemen altında 34.476 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yatay seyirle 8.152 puan ve İspanya'da IBEX 35 endeksi 0,1 değer kazancıyla 11.051 puanda bulunuyor.
Avro/dolar paritesi, şu sıralarda yüzde 0,1 primle 1,0850 seviyelerinde seyrediyor.
Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın konuşması sonrası karışık bir seyir izlerken, söz konusu seyir yeni günde Avrupa'ya da taşındı.
Dün Avro Bölgesi'nde açıklanan öncü enflasyon verilerine göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) martta yıllık yüzde 2,4 artışla beklentilerin altında kalırken, aylık bazda da yüzde 0,8 arttı.
Enflasyon verisi sonrası konuşan Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Konseyi Üyesi Pablo Hernandez de Cos, açıklanan son enflasyon verilerinin enflasyon hedefiyle uyumlu olduğunu ifade ederken, ECB'nin son toplantısına ait bugün yayınlanacak tutanakların fiyatların yönünde etkili olması bekleniyor.
Analistler, bugün bölgede açıklanacak hizmet sektörü ve bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ile ABD'de dış ticaret dengesi ve haftalık işsizlik maaşı başvurularının takip edileceğini ifade etti.
Son Dakika › Ekonomi › Avrupa Borsaları Karışık Seyirle Başladı - Son Dakika
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Dünya Bankası ve JICA iş birliğiyle Türkiye Deprem Sonrası Mikro, Küçük ve Orta Ölçekli İşetmelerin Canlanması Destek Programı kapsamında KOSGEB eliyle bugüne kadar 11 ilde 51 bin 927 işletmeye 16,7 milyar lira destek verildiğini açıkladı. Depremden etkilenen işletmelerin yeniden ayağa kalkması için devam eden desteklerin süreceğini belirten Bakan Kacır, KOSGEB'in uluslararası fonlardan sağladığı desteklerin işletmelerin yeniden inşa süreçlerine umut olduğunu vurguladı.
Karabük Valisi Mustafa Yavuz, Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) işçileriyle iftar yaptı. Yavuz, KARDEMİR'in emek, alın teri ve azimle bütünleşmiş bir aile olduğunu belirtti. KARDEMİR Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Demir ise fabrikanın varlığının asıl unsurunun çalışanları olduğunu vurguladı.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi, su yetersizliğini ortadan kaldırmak ve su iletimini güçlendirmek için 35 adet sondaj kuyusu açmayı planlıyor. Toplam maliyeti 35 milyon TL olan bu projenin amacı, yaz aylarında artan nüfusa bağlı olarak içme suyu talebini karşılamak.
Antalya Büyükşehir Belediyesi, gençlerin iş gücüne katılımlarını artırarak ekonomik bağımsızlıklarını sağlamak ve yenilenebilir enerji sektöründe istihdam imkanı sunmak için Güneş Enerjisi Okulu Projesi'ni gençlerle tanıştırdı.
Eskişehir'de 26 yıldır ayakkabı dükkanı işletmecisi olan Ömer Başçı, Ramazan Bayramı'na hazır olduklarını ve vatandaşları beklediğini söyledi. Pandemi döneminde işlerinin açıldığını ve bu bayramın daha da heyecanlı olduğunu dile getiren Başçı, genellikle arefe günü yoğunluk yaşandığını ve ortalama fiyatların 500 TL civarında olduğunu belirtti. Baba mesleğini yıllardır sürdüren Başçı, vatandaşları dükkanlarına beklediğini ve herkese iyi bayramlar diledi.
Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat illerini kapsayan TR83 Bölgesi'nde hayata geçirdiği projeler ve sağladığı desteklerle bölgesel kalkınmaya büyük katkılar sunan Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA), bölgede kalkınmanın öncüsü olarak hizmetlerini sürdürüyor.
Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Hakan Saatçioğlu, Ramazan Bayramı'nda Antalya'da erken rezervasyon oranlarının yüzde 95'e ulaşacağını bildirdi. Yerli tatilcilerin fiyatlar nedeniyle 7-8-9 günlük tatiller yerine 4 ya da 5 günlük tatilleri tercih ettiği belirtildi. Ayrıca, Antalya'da turist sayısının her geçen yıl arttığı ve 2024'te 17 milyon misafir ağırlama hedefinin olduğu ifade edildi.
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