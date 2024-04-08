Avrupa Borsaları Karışık Seyirle Başladı

Avrupa borsaları, yeni haftaya karışık seyirle başladı.
Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi kapanışın hemen altında 506 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,3 primle 18.216 puan seviyesinde işlem görüyor.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yatay seyirle 7.908 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,2 artışla 34.096 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi açılışın hemen üzerinde 8.063 puan ve İspanya'da IBEX 35 endeksi 0,4 azalışla 10.873 puanda bulunuyor.
Avro/dolar paritesi, şu sıralarda kapanış rakamının hemen altında 1,0835 seviyelerinde seyrediyor.
Küresel piyasalar, dünya genelinde enflasyon verilerinin açıklanacağı haftaya karışık seyirle başlarken, Avrupa pay piyasalarının odağında Avrupa Merkez Bankasının (ECB) perşembe günkü faiz kararı ve sonrasında ECB Başkanı Christine Lagarde'ın yapacağı konuşma yer alıyor.
Analistler, ECB'nin faizleri bu toplantıda sabit bırakacağına kesin gözüyle bakıldığını anımsatarak, bankanın haziranda faiz indirimlerine başlayabileceğine ilişkin beklentilerin güçlü kalmaya devam ettiğini bildirdi.
Öte yandan Almanya'da bugün açıklanan sanayi üretimi şubatta yüzde 2,1 ile beklentilerin üzerinde gerçekleşirken, şubat ayı dış ticaret fazlası 21,4 milyar avro oldu.
Analistler, bugün bölgede açıklanacak Sentix yatırımcı güven endeksi ve ABD'de tüketici enflasyon beklentilerinin takip edileceğini ifade etti.
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KAYSERİ Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir açıklama yaparak, bayramın ülkemiz, milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlık için barışa, huzura ve esenliğe vesile olması temennisinde bulundu. Büyüksimitci, bayramın sevgi, dostluk, kardeşlik, birlik ve beraberliğe vesile olacağına inandıklarını belirtti ve bayramın dargınlıkları unutturan, dayanışmayı artıran, hoşgörü ve kardeşlik duygularını güçlendiren müstesna günler olduğunu vurguladı. Ayrıca, aile büyükleri, akrabalar, dostlar ve öksüz-yetimlerin daha fazla hatırlanması gerektiğini söyledi. Büyüksimitci, Ramazan Bayramını en içten dileklerle kutladı ve bayramın ülkemize, milletimize ve tüm İslam alemine sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini temenni etti.
2024 yılı yaş çay sezonu öncesi çay müstahsilleri, bakım, budama ve gübreleme işlemleri için çaylıklara girmeye başladı. Çay üreticileri, verimli bir sezon geçirmek için çaylarını budayarak işe başladı. Çay fiyatının yeterli seviyede açıklanmasını bekleyen üreticiler, gübre ve işçilik maliyetlerini göz önünde bulundurarak en az 20 TL çay fiyatı talep ediyor.
Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) Başkanı Şeyhi Odakır, Ramazan Bayramı dolayısıyla yapılan alışverişlerin küçük esnaftan yapılması gerektiğini belirterek, vatandaşları işletmelerin ayakta kalmasına katkı sağlamaya ve destek olmaya çağırdı.
Bozüyük ilçesinde Ramazan Bayramı öncesinde vatandaşlar, geleneksel tatlılarından olan cevizli ev baklavasını tercih ediyor. Baklava satıcıları ise yoğun talep nedeniyle bayram öncesi yoğunluk yaşıyor.
Ramazan Bayramı tatilinde Balıkesir'in Ayvalık ilçesi ile Yunanistan'ın Midilli Adası arasındaki feribot seferleri, Türkiye'den Yunan adalarına kapıda vize uygulamasının başlamasıyla hareketlendi. Yoğunluk nedeniyle Ayvalık Deniz Hudut Kapısı önünde zaman zaman kuyruklar oluşuyor. Tatilciler, sıralarının gelmesini bekleyip işlemlerini yaptırdıktan sonra feribotla Midilli'ye geçiyor. Kapıda vize uygulaması, Yunanistan'a ait Ege'deki 5 ada için geçerli olup en fazla 7 günlük süreyle tatil yapma imkanı sunuyor.
TÜİK, 2024 Mart ayı dönemi Erzurum trafik istatistiklerini paylaştı. Erzurum, bölge illeri arasında ölüm ve yaralanmayla sonuçlanan trafik kazası sayısında 3. sırada yer aldı. Mart ayında 2 kişi yaşamını yitiren Erzurum'da, yılın ilk üç ayında ise 274 ölüm ve yaralanmalı trafik kazası kaydedildi. Bölgede ise toplamda 2 bin 162 ölüm ve yaralanmalı trafik kazası tespit edildi. Ülke genelinde ise Ocak - Mart aylarında 51 bin 549 trafik kazası meydana geldi.
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde yaşayan ev hanımı Sonay Ünal, 10 yıl önce resim çizmeye başladıktan sonra yeteneğini keşfetti. Halk eğitim merkezinde aldığı kurslarla kendini geliştiren Ünal, şimdi çizdiği resimlerle ressamlara taş çıkartıyor. Ünal, sipariş üzerine yaptığı resimlerle ev ekonomisine katkı sağlıyor ve eşinin desteğiyle bu noktaya geldiğini belirtiyor.
Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala Çankırı'da faaliyet gösteren berber ve kuaförlerde yoğunluk oluşmaya başladı. Kuaför ve berberler, müşterilerini tıraş edebilmek için gece saatlerine kadar mesai harcıyor. Vatandaşlar, bayram traşı olmak için berber ve kuaförlere akın ediyor. Yoğunluğun bayram namazına kadar devam etmesi bekleniyor.
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