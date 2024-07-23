Avrupa Borsaları Karışık Seyirle Başladı

Ekonomi

Avrupa borsaları güne karışık bir seyirle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,1 azalışla 514,1 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,4 artışla 18.480 puan seviyesinde işlem görüyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,4 değer kaybıyla 8.160 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi önceki kapanışının hemen üzerinde 34.620 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,4 azalışla 7.590 puan ve İspanya'da IBEX 35 endeksi 0,3 düşüşle 11.120 puanda bulunuyor.

Dün günü yüzde 0,06 primle 1,0891'den tamamlayan avro/dolar paritesi, şu dakikalarda yüzde 0,1 azalışla 1,0878 seviyesinde seyrediyor.

Analistler, küresel pay piyasalarında ABD'deki başkanlık seçimlerinin getirdiği belirsizlikle başlayan karışık seyrin, Avrupa'da da etkili olduğunu belirtti.

Öte yandan, Avrupa Merkez Bankasının (ECB) bu sene en az 2 faiz indirimi yapabileceği beklentileri güçlü kalmaya devam ediyor.

ECB üyesi Peter Kazimir, dün yaptığı açıklamada, para piyasalarındaki fiyatlamaların tamamıyla yanlış olmadığını ifade ederek, "Enflasyon hedefimize doğru ilerliyoruz ancak henüz oraya ulaşamadık." dedi.

Analistler, bugün ABD'de açıklanacak ikinci el konut satışlarının takip edileceğini belirtti.