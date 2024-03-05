Avrupa Borsaları Karışık Seyirle İşlem Gördü

Ekonomi

Avrupa borsaları, haftanın ikinci işlem gününü karışık seyirle tamamladı.

Kapanışta Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,23 azalarak 496,27 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,1 gerileyerek 17.698,4 puana ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,3 değer kaybederek 7.932,82 puana indi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,08 artarak 7.646,16 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,71 yükselerek 33.146,16 puana çıktı.

Avro/dolar paritesi, TSİ 20.28 itibarıyla yüzde 0,08 düşüşle 1,086 seviyesinde işlem gördü.

Avrupa piyasaları, bu hafta açıklanacak Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararı ve sonrasında ECB Başkanı Christine Lagarde'ın yapacağı konuşmaya odaklandı.

Kripto para birimi Bitcoin'in fiyatı, spot Bitcoin borsa yatırım fonlarına (ETF) ilginin devam etmesiyle ilk defa 69 bin dolar sınırının üzerine çıkarak rekor kırdı.

Avro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), ocakta aylık bazda yüzde 0,9, yıllık bazda yüzde 8,6 azaldı.