Avrupa Borsaları Karışık Seyirle İşlem Gördü - Son Dakika
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Ekonomi

Avrupa Borsaları Karışık Seyirle İşlem Gördü

Avrupa borsaları, haftanın ikinci işlem gününde karışık bir seyir izledi. Stoxx Europe 600 gösterge endeksi ve Almanya'da DAX 30 endeksi değer kaybederken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise artış gösterdi. Avro/dolar paritesi düşüş yaşarken, piyasalar ECB faiz kararı ve Christine Lagarde'ın konuşmasını bekliyor. Bitcoin ise spot Bitcoin ETF'lerine olan ilgiyle rekor kırarak 69 bin doları aştı. Avro Bölgesi'nde ÜFE ise ocakta düşüş gösterdi.

05.03.2024 20:39  Güncelleme: 20:40
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Avrupa borsaları, haftanın ikinci işlem gününü karışık seyirle tamamladı.

Kapanışta Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,23 azalarak 496,27 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,1 gerileyerek 17.698,4 puana ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,3 değer kaybederek 7.932,82 puana indi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,08 artarak 7.646,16 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,71 yükselerek 33.146,16 puana çıktı.

Avro/dolar paritesi, TSİ 20.28 itibarıyla yüzde 0,08 düşüşle 1,086 seviyesinde işlem gördü.

Avrupa piyasaları, bu hafta açıklanacak Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararı ve sonrasında ECB Başkanı Christine Lagarde'ın yapacağı konuşmaya odaklandı.

Kripto para birimi Bitcoin'in fiyatı, spot Bitcoin borsa yatırım fonlarına (ETF) ilginin devam etmesiyle ilk defa 69 bin dolar sınırının üzerine çıkarak rekor kırdı.

Avro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), ocakta aylık bazda yüzde 0,9, yıllık bazda yüzde 8,6 azaldı.

Kaynak: AA

Christine Lagarde, Almanya, İtalya, Borsa, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Avrupa Borsaları Karışık Seyirle İşlem Gördü - Son Dakika

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