Avrupa borsaları, haftanın üçüncü işlem gününü karışık seyirle tamamladı.
Kapanışta Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,17 düşerek 491,05 puana ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,73 değer kaybederek 7.662,51 puana indi.
Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,29 artarak 17.118,12 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,22 değer kazanarak 7.812,09 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1 yükselerek 32.018,4 puana çıktı.
Avro/dolar paritesi, TSİ 20.16 itibarıyla yüzde 0,07 artışla 1,081 seviyesinde işlem gördü.
İngiltere'nin en büyük bankalarından HSBC'nin hisseleri, son çeyrekte vergi öncesi karındaki gerileme ve iştiraki olan Çin finans kuruluşu yatırımının değer kaybı nedeniyle yüzde 8'den fazla düştü.
Almanya'da hükümet, bu yıl için daha önce yüzde 1,3 olarak açıklanan büyüme beklentisini zayıf küresel talep, jeopolitik belirsizlikler ve yüksek seyreden enflasyonun etkisiyle yüzde 0,2'ye düşürdü.???????
Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ülkelerinde GSYH geçen yılın son çeyreğinde yüzde 0,4 büyüme kaydetti.
Son Dakika › Ekonomi › Avrupa Borsaları Karışık Seyirle Kapandı - Son Dakika
Merkez Bankası, Şubat ayı faiz kararını yarın saat 14.00'da açıklayacak. Piyasaların merakla beklediği faiz kararına ilişkin ekonomistler tek bir tahminde birleşti. Uzmanlar TCMB'nin politika faizini yüzde 45 seviyesinde sabit tutacağını öngördüklerini dile getirdi.
DEM Parti Mardin Milletvekili Beritan Güneş Altın, 21 Şubat Anadil Günü'nde TBMM Genel Kurulu'nda Kürtçe konuşunca mikrofonu kapatıldı. TBMM Başkanvekili Celal Adan, Anayasa gereği konuşmanın Türkçe yapılması gerektiğini söylerken DEM Parti milletvekilleri oturdukları sıralara vurarak tepki gösterdi.
Süper Kupa finalinin Şanlıurfa'da 7 Nisan'da oynanacak olması nedeniyle Süper Lig'te fikstür 1 hafta kaydırıldı. 32. hafta fikstürünün ileri bir tarihte oynanacağı açıklanırken, ligin bitiş tarihi de değişti. Bu kararla birlikte lig 26 Mayıs'ta bitecek.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP'nin 31 Mart yerel seçimleri için aday gösterdiği isimler arasında yer alıyor. Yavaş, kendi adını taşıyan resmi sitesinde mal varlığını açıkladı. Ayrıca, seçim harcamalarının CHP Ankara İl Başkanlığı tarafından karşılandığını belirterek diğer belediye başkan adaylarının da mal beyanlarını açıklaması gerektiğini vurguladı.
Emeklilere verilecek bayram ikramiyesinin 3 bin TL'ye yükseltilmesini öngören madde Meclis Adalet Komisyonu'nda kabul edildi. İkramiyeler ise bayramdan önceki hafta olan 1-9 Nisan tarihleri arasında hesaplara geçecek. Diğer ikramiye ödemesi ise Kurban Bayramı öncesi 10-15 Haziran haftasında ödenecek.
Adıyaman'ın Besni ilçesinde bir çiftçi, kırsal alanda yürüyüş yaparken farklı yapıda bir taş buldu. Adıyaman Müze Müdürlüğüne teslim edilen taş Orta Miyosen Dönemi'ne ait balık fosili çıktı. 15 milyon yıl öncesine tarihlenen fosil, koruma altına alındı.
Bu sabah ilk uçuşunu gerçekleştiren ilk savaş uçağımız KAAN'a dünya basını geniş yer verdi. ABD merkezli Bloomberg, ''Uçuş, Türkiye'nin yerli savaş uçağı projesinde dönüm noktası oldu.'' derken, İngiliz Reuters haber ajansı, ''Türkiye'nin özgün geliştirdiği ilk muharip savaş uçağının ilk uçuşu bugün gerçekleşti'' ifadelerini kullandı. Gelişmeyi son dakika duyuran Yunan basını ise KAAN'ın F-35'ten üstün olduğuna dikkat çekti.
Türkiye'nin yeni Washington Büyükelçisi Sedat Önal oldu, New York'taki BM Daimi Temsilciliğine ise Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız getirildi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, her iki isme de yeni görevlerini telefonla tebliğ etti.
Sizin düşünceleriniz neler ?