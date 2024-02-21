Avrupa Borsaları Karışık Seyirle Kapandı

Ekonomi

Avrupa borsaları, haftanın üçüncü işlem gününü karışık seyirle tamamladı.

Kapanışta Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,17 düşerek 491,05 puana ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,73 değer kaybederek 7.662,51 puana indi.

Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,29 artarak 17.118,12 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,22 değer kazanarak 7.812,09 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1 yükselerek 32.018,4 puana çıktı.

Avro/dolar paritesi, TSİ 20.16 itibarıyla yüzde 0,07 artışla 1,081 seviyesinde işlem gördü.

İngiltere'nin en büyük bankalarından HSBC'nin hisseleri, son çeyrekte vergi öncesi karındaki gerileme ve iştiraki olan Çin finans kuruluşu yatırımının değer kaybı nedeniyle yüzde 8'den fazla düştü.

Almanya'da hükümet, bu yıl için daha önce yüzde 1,3 olarak açıklanan büyüme beklentisini zayıf küresel talep, jeopolitik belirsizlikler ve yüksek seyreden enflasyonun etkisiyle yüzde 0,2'ye düşürdü.???????

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ülkelerinde GSYH geçen yılın son çeyreğinde yüzde 0,4 büyüme kaydetti.