Avrupa Borsaları Karışık Seyirle Kapandı - Son Dakika
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Ekonomi

Avrupa Borsaları Karışık Seyirle Kapandı

Avrupa Borsaları Karışık Seyirle Kapandı

Avrupa borsaları, haftanın üçüncü işlem gününde karışık bir seyir izledi. Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,17 düşerken, FTSE 100 endeksi yüzde 0,73 değer kaybetti. Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,29 artarken, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,22 değer kazandı. İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 1 yükseldi. Avro/dolar paritesi ise yüzde 0,07 artışla 1,081 seviyesinde işlem gördü. HSBC'nin hisseleri ise vergi öncesi karındaki gerileme ve Çin finans kuruluşu yatırımının değer kaybı nedeniyle yüzde 8'den fazla düştü. Almanya hükümeti ise büyüme beklentisini yüzde 0,2'ye düşürdü. OECD ülkelerinde ise GSYH geçen yılın son çeyreğinde yüzde 0,4 büyüme kaydetti.

21.02.2024 21:04
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Avrupa borsaları, haftanın üçüncü işlem gününü karışık seyirle tamamladı.

Kapanışta Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,17 düşerek 491,05 puana ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,73 değer kaybederek 7.662,51 puana indi.

Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,29 artarak 17.118,12 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,22 değer kazanarak 7.812,09 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1 yükselerek 32.018,4 puana çıktı.

Avro/dolar paritesi, TSİ 20.16 itibarıyla yüzde 0,07 artışla 1,081 seviyesinde işlem gördü.

İngiltere'nin en büyük bankalarından HSBC'nin hisseleri, son çeyrekte vergi öncesi karındaki gerileme ve iştiraki olan Çin finans kuruluşu yatırımının değer kaybı nedeniyle yüzde 8'den fazla düştü.

Almanya'da hükümet, bu yıl için daha önce yüzde 1,3 olarak açıklanan büyüme beklentisini zayıf küresel talep, jeopolitik belirsizlikler ve yüksek seyreden enflasyonun etkisiyle yüzde 0,2'ye düşürdü.???????

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ülkelerinde GSYH geçen yılın son çeyreğinde yüzde 0,4 büyüme kaydetti.

Kaynak: AA

Almanya, Hükümet, Fransa, İtalya, Borsa, Döviz, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Avrupa Borsaları Karışık Seyirle Kapandı - Son Dakika

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