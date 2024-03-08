Avrupa Borsaları Karışık Seyirle Kapandı

Ekonomi

Avrupa borsaları haftanın son işlem gününü karışık seyirle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,02 artarak 503,26 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,43 azalışla 7.659,74 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,04 azalarak 33.403,8 puana ve Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,16 azalışla 17.814,51 puana gerilerken, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,15 artışla 8.028,01 puana yükseldi.

Avro/dolar paritesi ise TSİ 21.03 itibarıyla yüzde 0,09 azalışla 1,094 seviyesinden işlem gördü.

Avrupa Merkez Bankasının (ECB) dün 3 temel politika faizini piyasa beklentileri doğrultusunda sabit tutmasının ardından açıklamalarda bulunan ECB Başkanı Christine Lagarde, bankanın enflasyonu yüzde 2 hedefine doğru düşürme konusunda kaydettiği ilerlemenin yeterli derecede güvence sunmadığını belirtmişti.

Avrupa'da bugün açıklanan verilere göre, Almanya'da sanayi üretimi, ocakta bir önceki aya göre yüzde 1 artarak beklentileri aştı.

Öte yandan yatırımcılar ABD'de açıklanan istihdam verilerini de değerlendirirken, ülkede tarım dışı istihdam şubat ayında 275 bin kişi artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşti. ABD'de işsizlik oranı ise yüzde 3,7'den yüzde 3,9'a yükseldi.