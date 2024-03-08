Avrupa Borsaları Karışık Seyirle Kapandı

Avrupa borsaları haftanın son işlem gününü karışık seyirle tamamladı.
Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,02 artarak 503,26 puana çıktı.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,43 azalışla 7.659,74 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,04 azalarak 33.403,8 puana ve Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,16 azalışla 17.814,51 puana gerilerken, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,15 artışla 8.028,01 puana yükseldi.
Avro/dolar paritesi ise TSİ 21.03 itibarıyla yüzde 0,09 azalışla 1,094 seviyesinden işlem gördü.
Avrupa Merkez Bankasının (ECB) dün 3 temel politika faizini piyasa beklentileri doğrultusunda sabit tutmasının ardından açıklamalarda bulunan ECB Başkanı Christine Lagarde, bankanın enflasyonu yüzde 2 hedefine doğru düşürme konusunda kaydettiği ilerlemenin yeterli derecede güvence sunmadığını belirtmişti.
Avrupa'da bugün açıklanan verilere göre, Almanya'da sanayi üretimi, ocakta bir önceki aya göre yüzde 1 artarak beklentileri aştı.
Öte yandan yatırımcılar ABD'de açıklanan istihdam verilerini de değerlendirirken, ülkede tarım dışı istihdam şubat ayında 275 bin kişi artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşti. ABD'de işsizlik oranı ise yüzde 3,7'den yüzde 3,9'a yükseldi.
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Rize'nin Ardeşen ilçesinde, Ardeşen Belediyesi tarafından tamamlanan Güneş Enerji Santrali (GES) törenle açıldı. Törene, AK Parti Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Muhammed Avcı, Rize Milletvekili Muhammed Avcı, Ardeşen Kaymakamı Ferhat Altay, Çaykur Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim, Ardeşen Belediye Başkanı Avni Kahya, Pazar Belediye Başkanı Ahmet Basa ve vatandaşlar katıldı. GES'in Rize'nin en büyük santrali olduğunu belirten Avcı, bu projeyle Ardeşen Belediyesi'ne aylık 1,5 milyon lira kaynak sağlanacağını ifade etti. Santral, 5 bin 200 panelden oluşuyor ve yıllık ortalama 3.559 MWh enerji üretimi öngörülüyor.
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde bir mermer fabrikasında çalışan kadınlar, iş makinelerinde mermer keserek ekmeklerini taştan çıkartıyor. Kadın eli değen mermerler, Fethiye'den başta ABD olmak üzere 12 ülkeye ihraç ediliyor. Kadınlar, yaptıkları işi sevdiklerini ve Dünya Kadınlar Günü'nü kutladıklarını ifade ediyorlar. Seydikemer'deki maden işletmesi, kadın istihdamına önem verirken, kadın işçilerin emekleriyle ürettikleri mermerler dünya çapında talep görüyor.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Aydın'da yaptığı açıklamada, Türkiye'nin yeni bir anayasa yapma kararlılığına vurgu yaparak, demokratik, katılımcı, sivil ve darbeci anlayışın olmadığı bir anayasa için çalıştıklarını belirtti. Bakan Tunç, 81 vilayeti eser ve hizmetlerle donattıklarını ve ülkenin yeni anayasaya kavuşması için çalışmaların devam edeceğini ifade etti.
Yüksek kar getirili özel fon vaadiyle dolandırıcılık iddiasıyla yargılanan Seçil Erzan, savunmasında Fatih Terim'e yatırılan paraları kendisinin verdiğini iddia etti. Erzan, Arda Turan, Fernando Muslera ve Emre Belözoğlu gibi isimlerin de bu fona dahil olduğunu söyledi.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Bayburt'ta Ziraat Katılım'ın 192. şubesi ile çok katmanlı elektronik devre kartı fabrikasının açılışına katıldı. Kavcıoğlu, şehir merkezindeki Ziraat Katılım Bayburt şubesinin açılış töreninde, ilk kamu katılım bankasının Bayburt'a hayırlı olmasını diledi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kadınların iş gücüne katılım oranının arttığını ve meclisteki kadın milletvekili oranının yükseldiğini açıkladı. Bakan Göktaş, Ankara'da düzenlenen bir programda konuşma yaptı ve kadınlara verilen değerin AK Parti döneminde arttığını belirtti.
Çelikler Holding, Tes-İş Sendikasının üyelerinin ücret ve çalışma şartlarıyla ilgili yaptığı açıklamalara cevap verdi. Şirket, yapılan açıklamaların gerçeği yansıtmadığını belirterek bilgi kirliliğini önlemek amacıyla açıklama yapma gereği duyduklarını ifade etti. Ayrıca, sendikanın eylemlerini provokasyon ve tahrik olarak nitelendirerek yasa ve hukuka aykırı olduğunu vurguladı.
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