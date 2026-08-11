Avrupa Borsaları Karışık Seyirle Tamamlandı
Avrupa borsalarında karışık bir kapanış yaşandı; yatırımcılar ABD-İran diplomasi sürecine odaklandı.
Avrupa borsaları, haftanın ikinci işlem gününü karışık seyirle tamamladı.
Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,01 artarak 660,51 puana, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,26 yükselerek 26.391,42 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,08 yükselerek 53.706,21 puana çıktı.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,17 değer kaybederek 10.844,19 puana ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,13 azalarak 8.714,94 puana indi.
Avro/dolar paritesi, TSİ 19.41 itibarıyla yüzde 0,01 düşüşle 1,154 seviyesinden işlem gördü.
Avrupa'da yatırımcılar, ABD ve İran arasındaki diplomatik girişimlere odaklandı.
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