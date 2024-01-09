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Avrupa Borsaları Madencilik Şirketlerinin Değer Kaybıyla Düşüşle Kapandı - Son Dakika
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Avrupa Borsaları Madencilik Şirketlerinin Değer Kaybıyla Düşüşle Kapandı

Avrupa borsaları, madencilik şirketlerinin hisselerindeki gerilemeyle günü düşüşle kapattı. Avro/dolar paritesi gerileyerek 1,094 seviyelerinde seyrediyor. ABD'de açıklanacak enflasyon verileri ve Fed'in faiz indirimleri takip ediliyor. Avrupa'da ise enflasyon verileri faiz indirimlerinin geç başlayacağı endişelerini artırıyor. Dünya Bankası, küresel ekonomik büyümenin 2024'te yüzde 2,4 olacağını öngörüyor.

Avrupa Borsaları Madencilik Şirketlerinin Değer Kaybıyla Düşüşle Kapandı
09.01.2024 - 20:51,
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Avrupa borsaları, madencilik şirketlerinin hisselerindeki gerilemeyle günü düşüşle kapattı.

Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,19 değer kaybıyla 477,26 puana indi.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,32 azalarak 7.426,62 puandan kapandı.

Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,17'lik düşüşle 16.688,36 puandan, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,13 değer kaybıyla 7.683,96 puandan ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,53'lük düşüşle 30.408,78 puandan kapandı.

Avro/dolar paritesi ise TSİ 20.35 itibarıyla yüzde 0,12 gerileyerek 1,094 seviyelerinde seyrediyor.

Avrupa borsalarındaki düşüşte, madencilik şirketlerinin hisselerindeki değer kaybı etkili oldu.

Diğer yandan, küresel pay piyasaların odağında ABD'de bu hafta açıklanacak enflasyon verileri bulunurken, yatırımcılar ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine ilişkin sinyalleri takip ediyor.

Bugün açıklanan verilere göre, ABD'nin dış ticaret açığı, geçen yıl kasımda aylık bazda yüzde 2 azalışla 63,2 milyar dolara geriledi.

Avrupa'da ise son açıklanan enflasyon verileri faiz indirimlerinin beklenenden daha geç başlayacağına ilişkin endişeleri artırıyor.

Almanya'da dün açıklanan verilere göre, kasımda dış ticaret fazlası 20,4 milyar avro ile beklentileri aşarken, aynı dönemde fabrika siparişleri yüzde 0,3 yükselişle tahminlerin altında kaldı.

Dünya Bankası bugün yayımladığı Küresel Ekonomik Beklentiler Raporu'nda, geçen yıl için yüzde 2,6 olarak tahmin edilen küresel ekonomik büyümenin 2024'te yüzde 2,4 olacağını öngördü.

Küresel ekonominin bir yıl öncesine göre daha iyi bir yerde olduğuna işaret edilen raporda, küresel resesyon riskinin, büyük ölçüde ABD ekonomisinin gücü sayesinde azaldığı ancak artan jeopolitik gerilimlerin dünya ekonomisi için kısa vadede yeni tehlikeler oluşturabileceği vurgulandı.

Kaynak: AA
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Son Dakika Ekonomi Avrupa Borsaları Madencilik Şirketlerinin Değer Kaybıyla Düşüşle Kapandı - Son Dakika


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