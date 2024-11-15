Avrupa Borsaları Negatif Seyir İzliyor - Son Dakika
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Ekonomi

Avrupa Borsaları Negatif Seyir İzliyor

Avrupa borsalarında düşüş yaşanırken, ECB'nin faiz politikası ve ABD verileri takip ediliyor.

15.11.2024 12:16
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Avrupa borsalarında negatif bir seyir izleniyor.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,7 düşüşle 503,2 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,4 azalışla 19.159 puan ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,3 değer kaybıyla 8.044 puan seviyesinde bulunuyor.

İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,3 kayıpla 34.272 puandan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,7 düşüşle 7.261 puandan, İspanya'da IBEX 35 endeksi de yüzde 0,1 azalışla 11.514 puandan işlem görüyor.

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın ekonominin faiz indirimlerinde acele edilmesini gerektirecek sinyaller vermediğine ilişkin açıklamalarının ardından karışık bir seyir izleniyor.

Avrupa borsalarında ise haftanın son işlem gününde satıcılı bir seyir öne çıkarken, İngiltere'de 3. çeyrek büyüme yıllık olarak beklentilere paralel gerçekleşti.

Bölgede açıklanan verilere göre İngiltere yılın 3. çeyreğinde çeyreklik olarak yüzde 0,1 büyüyerek tahminlerin altında büyüme kaydederken, yıllık bazda yüzde 1 büyüyerek beklentilere paralel gerçekleşti. Eylül ayına ilişkin sanayi üretimi ise aylık yüzde 0,5 ve yıllık yüzde 1,8 azalışla beklentileri karşılamadı.

Öte yandan, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Para Politikası Kurulu'nun dün yayımladığı toplantı tutanaklarında faiz oranlarının kısıtlayıcı bölgede kalacağı ve dezenflasyonist süreci desteklemeye devam edeceği göz önüne alındığında üyelerin faiz indirimiyle ilgili çok az risk gördüğü ortaya konuldu.

Üyelerin ekimdeki faiz indirimini risklere karşı bir korunma olarak gördüklerinin ifade edildiği tutanaklarda, "Gelen veriler, piyasa katılımcılarının hem enflasyondaki düşüşün hem de para politikasındaki gevşeme döngüsünün hızını, kapsamını ve fiyatlamalarını zorlaştırmıştır." bilgisi verildi.

ECB'nin ekim ayındaki faiz indirimiyle çok düşük enflasyon ve çok zayıf büyüme tehlikesini ortadan kaldırmak istediğine işaret edilen tutanaklarda, şimdi hareket geçmenin aşağı yönlü risklere karşı bir korunma sağlayabileceği ve ekonomide yumuşak inişi destekleyeceği belirtildi.

Analistler, bugün ABD'de perakende satışlar, New York Fed imalat endeksi, sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranının takip edileceğini söyledi.

Kaynak: AA

Jerome Powell, Ekonomi, Finans, Borsa, Fed, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Avrupa Borsaları Negatif Seyir İzliyor - Son Dakika

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