Avrupa Borsaları Negatif Seyir İzliyor

Ekonomi

Avrupa borsalarında İngiltere Merkez Bankası (BoE) faiz kararı öncesi negatif bir seyir izleniyor.

Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 1 düşüşle 509 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1 kayıpla 20.068 puan ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,2 azalışla 8.101 puan seviyesinde bulunuyor.

İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1,3 düşüşle 33.945 puandan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,2 azalışla 7.292 puandan, İspanya'da IBEX 35 endeksi de yüzde 1,7 kayıpla 11.428 puandan işlem görüyor.

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed) dün politika faizini beklentiler doğrultusunda 25 baz puan düşürmesine karşın gevşeme döngüsünün yavaşlayabileceğinin sinyallerini vermesiyle negatif bir seyir izleniyor.

Banka, dün politika faizini yüzde 4,25-4,50 seviyesine indirirken, federal fon oranına ilişkin tahminini gelecek yıl için yüzde 3,4'ten yüzde 3,9'a yükselterek 2025'te faiz indirimlerini yavaşlatacağının sinyalini verdi.

Bugün ise İngiltere Merkez Bankasının (BoE) açıklayacağı para politikası kararları yatırımcıların odağına yerleşti.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Banka'nın politika faizini sabit bırakmasına kesin gözüyle bakılırken, politika metni ve BoE Başkanı Andrew Bailey'nin toplantı sonrası yapacağı sözle yönlendirmeler yatırımcıların odağında bulunuyor.

Dün, bölgede açıklanan verilere göre İngiltere'de kasım ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık yüzde 0,1, yıllık yüzde 2,6 artarak beklentiler dahilinde gerçekleşti. Buna rağmen, yıllık enflasyon Nisan 2024'ten beri görülen en yüksek seviyede ölçüldü.

Analistler, İngiltere'de son açıklanan enflasyon oranlarının ülkedeki parasal gevşeme sürecinin uzayabileceğine yönelik sinyaller verdiğini kaydederek, yılın son para politikası kararı sonrasında banka yetkililerinin 2025 yılına yönelik sözle yönlendirmelerinin yakından takip edileceğini bildirdi.

Avro Bölgesi'nde ise TÜFE, kasımda yıllık bazda yüzde 2,2'ye çıktı. Enflasyon kasımda aylık bazda yüzde eksi 0,3 oldu.

Öte yandan bugün bölgede cari denge yakından takip edilecek.