Avrupa borsaları Orta Doğu gerilimi ve petrol fiyatlarıyla düşüşle kapandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Avrupa borsaları Orta Doğu gerilimi ve petrol fiyatlarıyla düşüşle kapandı

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avrupa borsaları, Orta Doğu'daki gerilimlerin petrol fiyatlarını yukarı taşımasıyla düşüşle kapandı; gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,69 değer kaybederek 635,97 puana geriledi. Brent petrolün varil fiyatı 105 doların üzerine çıkarken, Almanya'da yıllık enflasyon ağustosta yüzde 2,9'a yükseldi.

Avrupa borsaları, Orta Doğu'daki gerilimlerin petrol fiyatlarını yukarı taşımaya devam ettiği işlem gününü düşüşle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,69 değer kaybederek 635,97 puana geriledi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,57 azalarak 10.608,92, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,84 düşerek 25.361,15, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,49 gerileyerek 8.116,76 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,13 kayıpla 51.807,40 puandan kapandı.

Avro/dolar paritesi, TSİ 19.55 itibarıyla yüzde 0,1 azalışla 1,162 seviyesinde işlem gördü.

ABD ile İran arasında tırmanan gerilim, piyasaların seyrinde etkili olmaya devam etti.

Orta Doğu'da gerilimin artması, petrol tedarikine ilişkin süregelen risklerin yeniden fiyatlanmasına neden oldu. Brent petrolün varil fiyatı bugün 105 dolar seviyesinin üzerine çıktı.

Avrupa Merkez Bankası (ECB), üç temel politika faizini beklentiler doğrultusunda 25'er baz puan artırdı.

ECB Başkanı Christine Lagarde, enflasyonun uzun süre hedefin oldukça üzerinde kalacağı uyarısında bulundu.

Avrupa Menkul Kıymetler ve Piyasalar Otoritesi (ESMA), ekonomik görünümdeki zayıflama ve jeopolitik risklere rağmen finansal varlıkların yüksek değerlemelerde seyretmesinin ani piyasa düzeltmesi ihtimalini artırdığını bildirdi.

Almanya'da Orta Doğu'daki jeopolitik risklerin enerji maliyetlerini tetiklemesiyle yıllık enflasyon, ağustos ayında yüzde 2,9'a yükselerek son 2,5 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Almanya, Ekonomi, Enerji, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Avrupa borsaları Orta Doğu gerilimi ve petrol fiyatlarıyla düşüşle kapandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Şimşek’ten hayat pahalılığı mesajı: Cumhurbaşkanı Erdoğan bizi görevlendirdi, tavizsiz devam edeceğiz Bakan Şimşek'ten hayat pahalılığı mesajı: Cumhurbaşkanı Erdoğan bizi görevlendirdi, tavizsiz devam edeceğiz
Gaziantep Şahinbey’de damda halı yıkayan iki kadın elektrik akımına kapılıp öldü Gaziantep Şahinbey'de damda halı yıkayan iki kadın elektrik akımına kapılıp öldü
Galatasaraylı futbolcu Rafael Leao, oyuna girer girmez hayatının şokunu yaşadı Galatasaraylı futbolcu Rafael Leao, oyuna girer girmez hayatının şokunu yaşadı
Zelenski’nin uçağı Moldova’da İHA saldırısından kıl payı kurtuldu Zelenski’nin uçağı Moldova’da İHA saldırısından kıl payı kurtuldu
Fenerbahçe’nin rakipleri Liverpool ve Atletico Madrid karşılaştı İşte sonuç Fenerbahçe'nin rakipleri Liverpool ve Atletico Madrid karşılaştı! İşte sonuç
Galatasaray’ın Avrupa’da deplasmanda yüzü gülmüyor Galatasaray'ın Avrupa'da deplasmanda yüzü gülmüyor

20:54
Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında 1 tutuklama
Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında 1 tutuklama
20:28
Mehmet Akif Ersoy ile ilgili mahkemeden karar
Mehmet Akif Ersoy ile ilgili mahkemeden karar
20:24
Fenerbahçe ile karşılaşan Roma’dan alkışlanacak hareket
Fenerbahçe ile karşılaşan Roma'dan alkışlanacak hareket
19:43
Canlı anlatım: Kadıköy’de ikinci yarı golle başladı
Canlı anlatım: Kadıköy'de ikinci yarı golle başladı
18:45
Mansur Yavaş-Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmesine ilişkin bir açıklama da AK Parti’den
Mansur Yavaş-Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmesine ilişkin bir açıklama da AK Parti'den
18:17
4 belediye başkanı daha AK Parti’ye geçti 3’ü CHP’den
4 belediye başkanı daha AK Parti'ye geçti! 3'ü CHP'den
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.09.2026 21:33:01. #7.12#
SON DAKİKA: Avrupa borsaları Orta Doğu gerilimi ve petrol fiyatlarıyla düşüşle kapandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement