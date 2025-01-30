Avrupa Borsaları Pozitif, İngiltere Düşüşte

Ekonomi

Avrupa borsalarında, İngiltere hariç pozitif seyir izleniyor.

Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,2 artışla 535,46 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,2 değer kazancıyla 21.668,25 puan seviyesinde bulunurken İngiltere'de FTSE 100 endeksi ise yüzde 0,1 azalışla 8.549,20 puanda işlem görüyor.

İtalya'da MIB 30 endeksi yatay seyirle 36.384,00 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,5 artışla 12.340,40 puanda ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,2 kazançla 7.889,82 puanda bulunuyor.

ABD Merkez Bankasının (Fed) dün faiz oranını sabit tutması ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın politika duruşunu ayarlamak için acele etmelerine gerek olmadığını açıklaması piyasaların yönü üzerinde etkili oluyor. Daha önce faiz indirimleri konusunda veri merkezli hareket edeceklerini açıklayan Fed, son 3 toplantıda gevşeme döngüsünü sürdürmesinin ardından, dün faiz indirimine ara verdi. Politika faizini yüzde 4,25-4,50 aralığında sabit tutan Fed, politika karar metninde, enflasyonun bir miktar yüksek kalmaya devam ettiğini belirtti.

Dünya ekonomisi enflasyon-resesyon ikilemi arasında yol alırken, ABD'nin ticari ve ekonomik alanda atacağı adımların küresel ticaret üzerindeki olası etkilerine yönelik endişeler de varlığını korumaya devam ediyor.

Avrupa tarafında, gözler bugün Avrupa Merkez Bankasının (ECB) açıklayacağı para politikası kararlarına çevrilirken, para piyasalarındaki fiyatlamalarda ECB'nin politika faizini 25 baz puan indireceğine kesin gözüyle bakılıyor.

Analistler, faiz kararının açıklanmasının ardından ECB Başkanı Christine Lagarde'ın yapacağı açıklamaların yatırımcılar tarafından yakından takip edileceğini kaydetti. Bugün ECB'nin faiz kararının yanı sıra ABD, Avro Bölgesi ve Almanya'da büyüme başta olmak üzere yoğun veri gündemi takip edilecek.