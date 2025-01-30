Avrupa Borsaları Pozitif, İngiltere Düşüşte - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Avrupa Borsaları Pozitif, İngiltere Düşüşte

Avrupa borsalarında genel olarak artış yaşanırken, İngiltere'de düşüş gözlemleniyor. Fed'in sabit faiz kararı etkili.

30.01.2025 12:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avrupa borsalarında, İngiltere hariç pozitif seyir izleniyor.

Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,2 artışla 535,46 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,2 değer kazancıyla 21.668,25 puan seviyesinde bulunurken İngiltere'de FTSE 100 endeksi ise yüzde 0,1 azalışla 8.549,20 puanda işlem görüyor.

İtalya'da MIB 30 endeksi yatay seyirle 36.384,00 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,5 artışla 12.340,40 puanda ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,2 kazançla 7.889,82 puanda bulunuyor.

ABD Merkez Bankasının (Fed) dün faiz oranını sabit tutması ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın politika duruşunu ayarlamak için acele etmelerine gerek olmadığını açıklaması piyasaların yönü üzerinde etkili oluyor. Daha önce faiz indirimleri konusunda veri merkezli hareket edeceklerini açıklayan Fed, son 3 toplantıda gevşeme döngüsünü sürdürmesinin ardından, dün faiz indirimine ara verdi. Politika faizini yüzde 4,25-4,50 aralığında sabit tutan Fed, politika karar metninde, enflasyonun bir miktar yüksek kalmaya devam ettiğini belirtti.

Dünya ekonomisi enflasyon-resesyon ikilemi arasında yol alırken, ABD'nin ticari ve ekonomik alanda atacağı adımların küresel ticaret üzerindeki olası etkilerine yönelik endişeler de varlığını korumaya devam ediyor.

Avrupa tarafında, gözler bugün Avrupa Merkez Bankasının (ECB) açıklayacağı para politikası kararlarına çevrilirken, para piyasalarındaki fiyatlamalarda ECB'nin politika faizini 25 baz puan indireceğine kesin gözüyle bakılıyor.

Analistler, faiz kararının açıklanmasının ardından ECB Başkanı Christine Lagarde'ın yapacağı açıklamaların yatırımcılar tarafından yakından takip edileceğini kaydetti. Bugün ECB'nin faiz kararının yanı sıra ABD, Avro Bölgesi ve Almanya'da büyüme başta olmak üzere yoğun veri gündemi takip edilecek.

Kaynak: AA

Abd Merkez Bankası, Merkez Bankası, İngiltere, Ekonomi, Finans, Borsa, Fed, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Avrupa Borsaları Pozitif, İngiltere Düşüşte - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:32 11 bin 462 yıla kadar hapsi istenen Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer tahliye edildi 11 bin 462 yıla kadar hapsi istenen Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer tahliye edildi
13:57 Ticaret Bakanlığı’ndan 3 ürüne yasak Markalar ifşa edildi, piyasadan toplatılacak Ticaret Bakanlığı'ndan 3 ürüne yasak! Markalar ifşa edildi, piyasadan toplatılacak
13:46 Kimyasal madde alarmı Yalova’da kent geneline su verilemiyor Kimyasal madde alarmı! Yalova'da kent geneline su verilemiyor
12:46 ABD’de helikopterle çarpışan uçakta dünya şampiyonlarının olduğu ortaya çıktı ABD'de helikopterle çarpışan uçakta dünya şampiyonlarının olduğu ortaya çıktı
11:11 Provokatör Momika canlı yayın sırasında vurularak öldürüldü Provokatör Momika canlı yayın sırasında vurularak öldürüldü
20:15 TFF, eski başkan Mehmet Büyükekşi hakkında suç duyurusunda bulunacak TFF, eski başkan Mehmet Büyükekşi hakkında suç duyurusunda bulunacak
19:46 Abdüllatif Şener’in oğlu için rekor hapis talebi Abdüllatif Şener'in oğlu için rekor hapis talebi
19:17 23 yeni proje resmen açıklandı TSK’nın ihtiyaçlarına yerli ve milli çözüm 23 yeni proje resmen açıklandı! TSK'nın ihtiyaçlarına yerli ve milli çözüm
19:15 Vitor Pereira, Beşiktaş’ın 2 yıldızına birden göz dikti Vitor Pereira, Beşiktaş'ın 2 yıldızına birden göz dikti
18:50 Çocuklarının boğazına bıçak dayamıştı Mahkemeden isyan ettiren karar Çocuklarının boğazına bıçak dayamıştı! Mahkemeden isyan ettiren karar
18:32 Alex de Souza’dan olay yaratacak iddialar: Biri bana anlatsa ’’yalancı’’ derim Alex de Souza'dan olay yaratacak iddialar: Biri bana anlatsa ''yalancı'' derim
18:31 3 gündür aranan kadının cansız bedeni korkunç halde bulundu 3 gündür aranan kadının cansız bedeni korkunç halde bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2025 14:52:52. #1.11#
SON DAKİKA: Avrupa Borsaları Pozitif, İngiltere Düşüşte - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.