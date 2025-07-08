Avrupa Borsaları Pozitif Seyir İzliyor - Son Dakika
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Ekonomi

Avrupa Borsaları Pozitif Seyir İzliyor

08.07.2025 10:40
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ABD-AB ticaret görüşmelerindeki olumlu gelişmeler Avrupa borsalarını destekliyor.

Avrupa borsalarında, ABD ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki ticaret görüşmelerine ilişkin olumlu haber akışının etkisiyle pozitif bir seyir öne çıkıyor.

Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,1 artışla 544,00 puandan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,3 yükselişle 24.100 puandan ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,1 kazançla 8.816 puandan işlem görüyor.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,2 artışla 39.986 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,2 kazançla 14.093 puan ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,1 değer kazancıyla 7.731 puandan işlem görüyor.

Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın ticaret ortaklarına yönelik tarife oranlarını içeren mektupları yayımlamasının ardından azalan risk iştahıyla karışık bir seyir izleniyor.

Başkan Trump, tarifelerin erteleme tarihinin sonu olan 9 Temmuz yaklaşırken ABD ile ticaret yapan ülkelere uygulanacak tarifeleri mektup yoluyla bildireceğini ve bunların 1 Ağustos'ta yürürlüğe gireceğini açıklamıştı. Ardından, ülkelere yönelik tarife oranlarını içeren mektupları yayımlamaya başladı.

Avrupa tarafında ise ABD ile AB arasındaki ticaret görüşmelerine ilişkin olumlu haber akışının etkisiyle alış ağırlıklı bir seyir öne çıkıyor.

Avrupa Birliği'nin tarife oranlarını belirleyen bir mektup almasının beklenmediğine dair haber akışı dün Avrupa borsalarında risk iştahının artmasına neden olmuştu.

Öte yandan, AB ve ABD arasında devam eden müzakerelere ilişkin açıklamalarda bulunan AB Komisyonu sözcülerinden Olof Gill, "Anlaşma için çalışmaya devam ediyoruz. Bu anlamda AB ile ABD arasındaki siyasi ve teknik düzeyde temaslar sürüyor." dedi.

Görüşmelerin iyi ilerlediğine işaret eden Gill, ABD ile görüşmelerde son durumu üye ülkelerle de paylaştıklarını anlattı. Gill, AB'nin hedefinin 9 Temmuz'a kadar bir anlaşma yapmak olduğunu ve bu yönde yoğun biçimde çalıştıklarını vurguladı.

Bölgede bugün açıklanan verilere göre, Almanya'da mayıs ayına ilişkin dış ticaret fazlası 18,4 milyar avro ile beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

Analistler, tarifelere ilişkin haber akışının yatırımcıların odağında bulunduğunu ifade etti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Avrupa Birliği, Ekonomi, Finans, Borsa, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Avrupa Borsaları Pozitif Seyir İzliyor - Son Dakika

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