Avrupa Borsaları Pozitif Seyirle Tamamlandı - Son Dakika
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Ekonomi

Avrupa Borsaları Pozitif Seyirle Tamamlandı

Avrupa borsaları günü pozitif seyirle tamamladı. Teknoloji şirketlerinin hisseleri yükseliş gösterdi. İngiltere ekonomisi ikinci çeyrekte büyüme kaydetti. ABD'de ise sanayi üretimi azalış gösterdi.

15.08.2024 19:46
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Avrupa borsaları, günü pozitif seyirle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 1,15 yükselişle 509,88 puana çıktı. Teknoloji şirketlerinin hisseleri yüzde 2,5 artış gösterdi.

Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1,66 değer kazanarak 18.183,24 puana ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,23 yükselişle 7.423,37 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,8 artarak 8.347,35 puan ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1 artışla 32.328,03 puan oldu.

Avro/dolar paritesi TSİ 19.23 itibarıyla 0,227 yükselerek 1,099 seviyesinden işlem gördü.

Avrupa tarafında İngiltere'de, bugün açıklanan verilere göre, ülke ekonomisi nisan-haziran döneminde çeyreklik bazda yüzde 0,6 ile beklentilere paralel büyüme gösterdi. İngiltere ekonomisi böylece ilk çeyrekteki yüzde 0,7 büyümenin ardından yılın ikinci çeyreğinde de büyüme kaydetti.

İngiltere ekonomisindeki büyümede hizmet sektörü itici güç olarak öne çıktı, hizmet sektörü aktivitesi yüzde 0,8 arttı.

ABD'de ise sanayi üretimi ise temmuzda aylık bazda yüzde 0,6 ile piyasa beklentilerinin üzerinde azalış kaydetti.

Ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 10 Ağustos ile biten haftada 227 bine gerileyerek piyasa beklentilerinin altında gerçekleşirken, perakende satışlar da temmuzda aylık bazda yüzde 1 ile beklentilerin üzerinde arttı.

Kaynak: AA

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