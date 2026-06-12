Avrupa borsaları Trump'ın İran açıklamasıyla yükseldi - Son Dakika
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Avrupa borsaları Trump'ın İran açıklamasıyla yükseldi

12.06.2026 11:24
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ABD Başkanı Trump'ın İran ile anlaşmanın birkaç gün içinde tamamlanacağını açıklaması Avrupa borsalarını pozitif etkiledi. ECB, Orta Doğu kaynaklı enflasyonist baskılar nedeniyle faiz artırımına gitti.

Avrupa borsaları, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile anlaşmanın birkaç gün içinde tamamlanacağını söylemesinin ardından pozitif seyrediyor.

ABD/İsrail-İran Savaşı'nın diplomatik yollarla yakın zamanda sona erebileceğine dair umutlar, ABD Başkanı Donald Trump'ın kesinlik içeren açıklamalarıyla güç kazandı.

Trump, İran'la anlaşma belgesinin son halinin hazırlandığını belirterek, "Belgelerin son halinin hazırlanması sürecinden geçiyoruz. Bu süreç önümüzdeki birkaç gün içinde tamamlanacak ve bir imza töreni düzenlenecek." dedi. İran lideri Mücteba Hamaney'in anlaşmayı onaylayıp onaylamadığına ilişkin soruya Trump, "Anladığım kadarıyla cevap evet." yanıtını verdi.

Söz konusu gelişmelerle Avrupa borsalarında da pozitif bir seyir izleniyor.

Dün Avrupa Merkez Bankası (ECB), Orta Doğu kaynaklı enflasyonist baskıların etkisiyle piyasa beklentilerine paralel olarak Eylül 2023'ten bu yana ilk kez faiz artırımına gitti. Banka böylece 21 toplantının ardından sıkılaşma yönünde adım attı.

ECB Başkanı Christine Lagarde, Orta Doğu'da tırmanan savaşın küresel piyasalarda ciddi enflasyonist baskılar oluşturduğunu belirterek, faiz artırımının Orta Doğu'daki savaşın doğrudan sonucu olduğunu söyledi.

Orta Doğu'daki savaşın ekonomik faaliyetleri baskıladığına dikkati çeken Christine Lagarde, öncü anketlerin özellikle hizmetler sektöründe yavaşlamaya işaret ettiğini dile getirdi.

Lagarde, imalat sektörünün ise tedarik zinciri baskılarıyla başa çıkma konusunda şirketlerin stok biriktirmeleri ve artan savunma harcamaları sayesinde şimdilik direndiğini ifade etti.

Almanya Merkez Bankası (Bundesbank) Başkanı Joachim Nagel de "Temmuz toplantısı için tüm seçeneklerimizi açık tutuyoruz; gerekirse yeniden harekete geçmeye hazırız." dedi.

Yüzde 2'lik fiyat istikrarı hedefini korumayı amaçlayan ECB, makroekonomik tahminlerini de revize etti. Petrol şoku ve tedarik belirsizlikleri nedeniyle bu yıl için ortalama enflasyon tahmini (mart ayındaki yüzde 2,6'lık öngörüden) yüzde 3,0'e yükseltildi.

Enflasyonun 2027'de yüzde 2,3 olması beklenirken yüzde 2'lik hedefe ancak 2028 yılında ulaşılabileceği öngörüldü.

Öte yandan bugün açıklanan verilere göre, İngiltere'de nisan ayına ilişkin Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) önceki aya göre yüzde 0,1 azalırken, Almanya'da mayıs ayına ilişkin tüketici fiyat endeksi aylık yüzde 0,2 azalırken, yıllık ise yüzde 2,6 arttı ve beklentileri karşıladı.

ABD/İsrail-İran Savaşı'nın etkileri İngiltere ekonomisinde görülmeye başladı. Orta Doğu'daki gerilim devam ettikçe enerji şokunun İngiltere haneleri ve işletmelerini daha fazla etkileyebileceğine dair endişeler devam ediyor.

Almanya'da TÜFE aylık bazda azalmasına karşın yıllık TÜFE'deki artış enerji maliyetlerinden kaynaklı enflasyon baskısının devam ettiğini ortaya koyuyor.

Bu gelişmelerle Avrupa piyasalarında saat 10.50 itibarıyla Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 1,2 artışla 628 puanda, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,8 kazançla 10.385 puanda seyrediyor.

Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1,3 artışla 24.520 puanda, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,1 yükselişle 51.069 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,4 primle 8.312 puanda ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 1,6 değer kazancıyla 18.589 puanda bulunuyor.

Kaynak: AA

Donald Trump, Orta Doğu, Politika, Ekonomi, Enerji, Finans, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Avrupa borsaları Trump'ın İran açıklamasıyla yükseldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Evre Yücel Evre Yücel:
    arkadaş benim akrabam da orta doğuda çalışıyo enerji fiyatları çıkıyo işler durmuş durmak üzere bitmez bu böyle devam ederse 0 0 Yanıtla
  • Kenan Can Kenan Can:
    şu trump mı trump değil mi tartışmaları bitseydi keşke ?? neyse şimdi borsa yükseldi borsa iniyor biri kontrol ediyo biri etmiyo kim sorumlu diye sorarsak cevap bulamıyo muyuz ?? yani bu anlaşma yapılcak mı yapılmayacak mı henüz bilinmiyo ya ?? piyasa böyle oynaştırılması doğru mu halk parasıyla oynuyolar 0 0 Yanıtla
  • İbrahim Cemil İbrahim Cemil:
    trump dış politikada güçlü davranıyo erkek egemen düzenin kırılması için kadınlar olarak biz de bu tür barış anlaşmalarına kadın temsilcileri koyması gerektiğini söylüyorum 0 0 Yanıtla
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