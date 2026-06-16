ABD-İran anlaşması Avrupa borsalarını yükseltti - Son Dakika
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ABD-İran anlaşması Avrupa borsalarını yükseltti

16.06.2026 10:56
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ABD-Iran anlaşması sonrası Avrupa borsaları artış gösterirken risk iştahı da devam ediyor.

Avrupa borsaları, ABD ile İran arasında anlaşmanın sağlanması ve mutabakat zaptının imzalanması sonrasında pozitif seyrediyor.

Dün üst düzey ABD'li bir yetkili, İran'la mutabakat zaptının ABD adına Başkan Donald Trump ve Başkan Yardımcısı JD Vance, İran tarafında ise Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf tarafından imzalandığını açıkladı.

ABD'li yetkili, "Bu mutabakat, müzakerelerimizin ve ilişkilerimizin gelecekte nasıl işleyeceğine dair bir çerçeve sunuyor. İranlılar nükleer programları, nükleer silah üretmediklerinin doğrulanması ve bölgedeki radikalizm ile terörizme finansman sağlamamaları konularında bizimle ne kadar işbirliği yapmaya istekli olurlarsa dünya ekonomisine o kadar sıcak karşılanacaklar." dedi.

Taraflar arasında sağlanan anlaşmaya ilişkin ayrıntıların henüz netleşmemesine karşın söz konusu gelişmelerle taraflar arasında gerginliğin azalması ve petrol fiyatlarındaki düşüş pay piyasalarında risk iştahının devam etmesini sağlıyor.

Bu gelişmelerle Avrupa piyasalarında saat 10.40 itibarıyla Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,2 artışla 635 puanda, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,1 kazançla 10.442 puanda seyrediyor.

Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,1 artışla 24.908 puanda, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,9 yükselişle 52.203 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,3 primle 8.405 puanda ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,1 değer kazancıyla 19.054 puanda bulunuyor.

Analistler, bugün Avro Bölgesi'nde ZEW ekonomik güven endeksi, ABD'de konut başlangıçları ve inşaat izinlerinin takip edileceğini belirtti.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi, Enerji, Finans, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ABD-İran anlaşması Avrupa borsalarını yükseltti - Son Dakika

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