Avrupa Borsaları Satıcılı Seyirle Başladı

Ekonomi

Avrupa borsaları, yeni güne satıcılı seyirle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi 0,1 düşüşle 508 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,3 azalışla 18.250 puan seviyesinde işlem görüyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi 0,1 değer kaybıyla 7.931 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,2 düşüşle 34.245 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi 0,3 azalışla 8.090 puan ve İspanya'da IBEX 35 endeksi kapanışın hemen altında 10.900 puanda bulunuyor.

Yükseliş eğilimini üst üste 6. işlem gününe taşıyan avro/dolar paritesi, şu dakikalarda 1,0856 seviyelerinde seyrediyor.

Küresel piyasalarda, yarın ABD'de açıklanacak enflasyon verileri öncesi temkinli bir seyir izlenirken, Avrupa pay piyasalarında Avrupa Merkez Bankasının (ECB) perşembe günkü vereceği faiz kararı öncesinde satış ağırlıklı seyir öne çıkıyor.

ECB'nin bu toplantıda faizleri sabit bırakacağına kesin gözüyle bakılırken, ECB Yönetim Kurulu Üyesi Yannis Stournaras, enflasyonu yüzde 2 hedefine getirmek faiz oranının yüksek seviyelerde tutulacağını bildirdi.

Öte yandan dün açıklanan verilere göre, Avro Bölgesi'nde yatırımcı güven endeksi, nisanda art arda artışını altıncı aya taşıdı ve eksi 5,9 ile Şubat 2022'den bu yana en yüksek seviyesine çıktı.