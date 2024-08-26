Avrupa Borsaları Satış Ağırlıklı Başladı - Son Dakika
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Ekonomi

Avrupa Borsaları Satış Ağırlıklı Başladı

Avrupa borsaları haftanın ilk işlem gününe Fransa hariç satış ağırlıklı bir seyirle başladı. Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,1 değer kaybıyla 517,6 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,4 düşüşle 18,555 puan seviyesinde işlem görüyor.

26.08.2024 11:16
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Avrupa borsaları haftanın ilk işlem gününe Fransa hariç satış ağırlıklı bir seyirle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,1 değer kaybıyla 517,6 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,4 düşüşle 18,555 puan seviyesinde işlem görüyor.

İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,3 azalışla 33.563 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,1 yükselişle 7.583 puan ve İspanya'da IBEX 35 endeksi 0,2 kayıpla 11.251 puanda bulunuyor.

Cuma gününü yüzde 0,7 artışla 1,1193'ten tamamlayan avro/dolar paritesi, şu dakikalarda önceki kapanışının yüzde 0,1 altında 1,1180 seviyesinden işlem görüyor.

Küresel pay piyasaları, yoğun makroekonomik veri takviminin takip edileceği haftaya temkinli başlarken, Avrupa borsaları Fransa hariç negatif seyrediyor.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın cuma günü Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda uzun süredir tarihi yüksek seviyelerde tutulan politika faizlerinin düşürülmesi için uygun zamanın geldiğini bildirdi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek ay 25 baz puan faiz indireceğine kesin gözüyle bakılırken, 50 baz puanlık indirim ihtimalinin de masada olduğu görülüyor.

Yıl sonuna kadar yapılacak faiz indirimlerinin toplamının 100 baz puan olacağı yönündeki öngörüler de güçlü kalmaya devam ederken, bu hafta açıklanacak verilerden alınacak sinyallerin söz konusu fiyatlamalar üzerinde etkili olması bekleniyor.

Analistler, Fed'in eylülden itibaren faiz indirimlerine yeşil ışık yakmasının ardından Avrupa Merkez Bankasının (ECB) sene sonuna kadar üç kez daha faiz indirimi yapmasının beklendiğini belirtti.

Bölgede açıklanan verilerin ekonomik aktiviteye ilişkin endişeleri beslemeye devam ettiğini kaydeden analistler, bu hafta bölge genelinde açıklanacak enflasyon verilerinin yakından takip edileceğini ifade etti.

Öte yandan, İngiltere'de tatil sebebiyle pay piyasalarında işlem yapılmıyor.

Bugün, Almanya'da Ifo iş dünyası güven endeksi, ABD'de dayanıklı mal siparişleri ve Dallas Fed imalat sanayi endeksi verileri takip edilecek.

Kaynak: AA

Almanya, Ekonomi, Fransa, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Avrupa Borsaları Satış Ağırlıklı Başladı - Son Dakika

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