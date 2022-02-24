Avrupa borsaları sert düşüşle kapandı - Son Dakika
Üye Girişi

Avrupa borsaları sert düşüşle kapandı

24.02.2022 21:38
Avrupa borsaları sert düşüşle kapandı

Avrupa borsaları, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri müdahalesi nedeniyle günü sert düşüşle tamamladı.

Avrupa borsaları, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri müdahalesi nedeniyle günü sert düşüşle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 3,28 değer kaybederek 438,96 puana geriledi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 3,88 azalarak 7.207,01 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 3,96 düşerek 14.052,1 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 3,83 değer kaybıyla 6.521,05 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 4,15 gerileyerek 24.877,51 puana indi.

Avro/dolar paritesi TSİ 21.28 itibarıyla yüzde 1,25 artarak 1,117 seviyesinden işlem gördü.

Rusya'nın Ukrayna'ya askeri operasyonu yatırımcıların endişelerini artırdı.

Avrupa Havacılık Emniyeti Ajansı (EASA), Ukrayna hava sahasında ve yakınlarında uçuş yapılmaması uyarısında bulundu.

Avrupa'da mart vadeli kontratlarda doğal gaz fiyatları gün içinde yüzde 60'dan fazla yükseldi.

AB ticari araç pazarında toplam satışlar ocakta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,1 düştü.

YORUMLAR
500
Son dakika haber... Scholz: 'Putin, NATO'nun tüm üyelerini savunma kararlılığını hafife almamalı' Son dakika haber... Scholz: 'Putin, NATO'nun tüm üyelerini savunma kararlılığını hafife almamalı' Son dakika haberi... Almanya Başbakanı Scholz: 'Putin bu savaşı kazanamayacak' Son dakika haberi... Almanya Başbakanı Scholz: 'Putin bu savaşı kazanamayacak'

Almanya, Ukrayna, Europe, Rusya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Avrupa borsaları sert düşüşle kapandı - Son Dakika


Son Dakika
21:35 Ukrayna'daki Türk öğrencilerle ilgili şaşırtan iddia: THY, 500 euro uçuş parası talep etti
21:32 Fenerbahçe'den Rusya işgaline tepki! Sosyal medya paylaşımına beğeni yağıyor
21:12 İngiltere'den Rusya'ya dev yaptırım! Banka ve havayolu şirketi de listeye girdi
21:06 Mesut Özil'den Rusya tepkisi! Paylaştığı fotoğraf duygulandırdı
20:47 Son Dakika: Rus ordusu Çernobil Nükleer Santrali ve Hostomel Havaalanı'nın kontrolünü tamamen ele geçirdi
20:46 Ünlü teknik direktör, ziyaret için gittiği Ukrayna'da mahsur kaldı!
20:36 Kadın siyasetçinin seçim kampanyası tepki çekti! Çıplak fotoğraflarıyla halktan oy istedi
20:25 Son Dakika: Ülkemizde 24 Şubat günü koronavirüs sebebiyle 281 kişi vefat etti, 79 bin 708 yeni vaka tespit edildi
20:06 Gelinin damada verdiği liste olay oldu, düğün masrafları şaşkınlık yarattı!
19:42 Acun Ilıcalı, Hull City tribünlerini görünce büyük şaşkınlık yaşadı: Gözlerime inanamıyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2022 21:44:31. #1.13#
SON DAKİKA: Avrupa borsaları sert düşüşle kapandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement