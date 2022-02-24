Avrupa borsaları sert düşüşle kapandı - Son Dakika

Avrupa borsaları, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri müdahalesi nedeniyle günü sert düşüşle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 3,28 değer kaybederek 438,96 puana geriledi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 3,88 azalarak 7.207,01 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 3,96 düşerek 14.052,1 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 3,83 değer kaybıyla 6.521,05 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 4,15 gerileyerek 24.877,51 puana indi.

Avro/dolar paritesi TSİ 21.28 itibarıyla yüzde 1,25 artarak 1,117 seviyesinden işlem gördü.

Rusya'nın Ukrayna'ya askeri operasyonu yatırımcıların endişelerini artırdı.

Avrupa Havacılık Emniyeti Ajansı (EASA), Ukrayna hava sahasında ve yakınlarında uçuş yapılmaması uyarısında bulundu.

Avrupa'da mart vadeli kontratlarda doğal gaz fiyatları gün içinde yüzde 60'dan fazla yükseldi.

AB ticari araç pazarında toplam satışlar ocakta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,1 düştü.