Avrupa Borsaları Seyahat ve Eğlence Şirketlerinin Öncülüğünde Yükseldi

Ekonomi

Avrupa borsaları, haftanın ikinci işlem gününü seyahat ve eğlence şirketlerinin öncülüğünde Fransa dışında yükselişle tamamladı.

Avrupa borsaları kapanışında gösterge endeksi Stoxx Europe 600, yüzde 0,16 değer kazancıyla 518,88 puana yükseldi.

Seyahat ve eğlence şirketlerinin hisseleri, bugün ortalama yüzde 0,86 artış gösterdi. Alman seyahat ve turizm şirketi TUI'nin hisseleri yüzde 5'ten fazla değer kazandı.

Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,35'lik artışla 18.681,81 puana çıkarak Temmuz ortasından bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Endeksin, 18.893 puanlık rekor seviyesine yeniden yaklaşması dikkati çekti.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,52 artarak 33.778,8 puandan ve İngiltere'de ise FTSE 100 endeksi yüzde 0,21'lik yükselişle 8.345,46 puandan kapandı.

Fransa'da CAC 40 endeksi ise yüzde 0,32 değer kaybederek 7.565,78 puana indi.

Avro/dolar paritesi, TSİ 19.26 itibarıyla yüzde 0,027'lik artışla 1,116 seviyesinde bulunuyor.

Bugün açıklanan ekonomik verilerde ise Almanya ekonomisi, yılın 2. çeyreğinde geçen çeyreğe kıyasla azalan yatırımlar nedeniyle yüzde 0,1 küçüldü.