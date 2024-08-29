Avrupa Borsaları, ECB Faiz İndirimi Beklentisiyle Yükseldi - Son Dakika
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Ekonomi

Avrupa Borsaları, ECB Faiz İndirimi Beklentisiyle Yükseldi

Avrupa borsaları, Almanya'da yıllık enflasyon oranının düşmesiyle ECB'den faiz indirimi beklentisi arttı. Teknoloji hisseleri öncülüğünde Stoxx Europe 600 endeksi yükseldi. Almanya'da DAX 40 endeksi rekor kırarken, İtalya'da FTSE MIB 30 ve Fransa'da CAC 40 endeksleri de yükseldi. Almanya'da enflasyon oranı ECB'nin hedefinin altına indi ve ECB'nin eylülde faiz indirimi yapması bekleniyor.

29.08.2024 20:16
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Avrupa borsaları, Almanya'da yüzde 2'nin altına inen yıllık enflasyon oranının piyasalarda Avrupa Merkez Bankası'ndan (ECB) eylülde faiz indirimi beklentisini artırmasıyla teknoloji hisseleri öncülüğünde günü yükselişle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,76 artışla 524.57 puana çıktı.

Teknoloji hisseleri, yatırımcıların yapay zeka ağırlıklı ABD'li çip üreticisi Nvidia'nın çeyrek sonuçlarına odaklanmasıyla günü ortalama yüzde 2,15 değer kazanarak kapattı.

Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,69 artışla 18.912,57 puana çıkarak rekor yeniledi. ECB'nin daha fazla faiz indirimi beklentisini destekleyen Alman enflasyon rakamları da Dax 40 endeksinin tarihinde ilk kez 18.900 puanı aşmasına destek sağladı.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,92 yükselerek 34.192,06 puana ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,84 değer kazanarak 7.7640,95 puana ulaştı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi ise yüzde 0,43 artışla 8.379,64 puana yükseldi

Avro/dolar paritesi TSİ 19.32 itibarıyla yüzde 0,31 değer kaybederek 1,109 seviyelerinden işlem gördü.

Almanya'da enflasyon ECB'nin hedefinin altına indi

Öte yandan, Almanya'da temmuzda yüzde 2,3 olan yıllık enflasyon ECB'nin sıkı faiz politikasının etkisiyle beklentilerin üzerinde düşüşle ağustosta yüzde 1,9'a geriledi.

Böylece, Almanya'da yıllık enflasyon oranı son 3 yılın en düşük seviyesine indi.

Avro Bölgesi'nin en büyük ekonomisi Almanya'da enflasyon oranı bölgede enflasyon eğilimleri için özellikle önemli görülürken, ülkede enflasyon oranı ağustosta ECB'nin yüzde 2 hedefinin altına inmesi dikkati çekti.

Bu nedenle, piyasalarda, ECB tarafından eylülde faiz indirimi yapılması olası bir senaryo olarak görülüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Avrupa Borsaları, ECB Faiz İndirimi Beklentisiyle Yükseldi - Son Dakika

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