Avrupa Borsaları Trump'ın Gümrük Vergisi Açıklamalarıyla Düştü - Son Dakika
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Ekonomi

Avrupa Borsaları Trump'ın Gümrük Vergisi Açıklamalarıyla Düştü

Trump'ın yeni gümrük vergisi açıklamaları sonrası Avrupa borsaları değer kaybetti, otomotiv hisseleri geriledi.

26.11.2024 21:16
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Avrupa borsaları ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın Kanada, Meksika ve Çin'e yönelik yeni gümrük vergisi uygulayacağına yönelik açıklamalarının ardından düşüşle kapandı.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,57 değer kaybederek 505,9 puan oldu. Trump'ın açıklamasının ardından, Avrupalı otomotiv şirketlerinin hisselerinde önemli düşüşler görüldü.

Ayrıca Stellantis'in İngiltere'nin güneyinde bulunan Luton'daki fabrikasını kapatacağı ve buradaki çalışanları Ellesmere Port'taki tesisine taşımak üzere görüşmelere başladığını açıklamasının ardından, şirketin hisseleri yüzde 4,8 düşüşle kapandı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,4 düşüşle 8.258,61, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,56 azalarak 19.295,98 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,87 düşüşle 7.194,51 puana geriledi.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,78 değer kaybıyla 33.167,64 puandan kapandı.

Avro/dolar paritesi TSİ 20.46 itibarıyla yüzde 0,276 düşüşle 1,047 seviyesinden işlem gördü.

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankasının (Fed) enflasyonla mücadelede izleyeceği yol haritasının netleşmemesi ve artan jeopolitik gerilimlerin etkisiyle karışık seyrederken, Trump'ın yeni gümrük vergilerine ilişkin açıklamaları piyasalar için sarsıcı bir etki yarattı.

Trump'ın yeni gümrük vergisi planlarına ilişkin 10 maddelik bir analiz yayımlayan Deutsche Bank araştırmacıları, gümrük vergilerinin ABD'nin toplam ticaretinin yüzde 40'ını kapsadığına ve yeni vergilerin üç ülkeyle sınırlı olsa da ABD'nin Avro Bölgesi dışındaki üç büyük ticaret ortağına uygulanacağından, vergilerin ekonomik etkisinin büyük olabileceği öngörüsünde bulundu.

Araştırmacılar özellikle Alman otomobil üreticilerinin Meksika'daki büyük çaplı üretim tesislerinin bu vergilerden nasıl etkileneceğine ilişkin soru işaretleri bulunduğunu bildirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Avrupa Borsaları Trump'ın Gümrük Vergisi Açıklamalarıyla Düştü - Son Dakika

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