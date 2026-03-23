Avrupa Borsaları Yükseldi

23.03.2026 20:58
Orta Doğu'daki gerilim beklentisiyle Avrupa borsaları yükselirken, İngiltere düşüş gösterdi.

Avrupa borsaları, Orta Doğu'daki tansiyonun düşebileceğine yönelik beklentilerle haftanın ilk işlem gününü İngiltere hariç yükselişle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600, yüzde 0,61 artışla 576,78 puana çıktı.

Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1,22 değer kazanarak 22.653,86, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,79 yükselerek 7.726,2 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,81 artışla 43.189,8 puandan kapandı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi ise yüzde 0,24 düşüşle 9.894,15 puana geriledi.

Avro/dolar paritesi, TSİ 20.22 itibarıyla yüzde 0,19 artışla 1,16 oldu.

Avrupa piyasaları, Orta Doğu'da gerilimin azalacağı beklentisine odaklandı.

ABD Başkanı Donald Trump, hafta sonu İran'ın 48 saat içinde Hürmüz Boğazı'nı tamamen açmaması halinde, ülkenin elektrik santrallerini vurmaya başlayacakları tehdidinde bulunmuştu.

Bugün ise sosyal medya hesabından paylaşım yapan Trump, "ABD ve İran'ın, Orta Doğu'daki düşmanlıklarımızın tam ve kesin bir şekilde çözümü konusunda son 2 günde çok iyi ve verimli görüşmeler gerçekleştirdiğini bildirmekten memnuniyet duyuyorum. Bu derinlemesine, detaylı ve yapıcı görüşmelerin tonuna ve havasına dayanarak, devam eden toplantı ve görüşmelerin başarısına bağlı olarak, Savunma Bakanlığına İran enerji santrallerine ve enerji altyapısına yönelik her türlü askeri saldırıyı 5 günlük bir süre için erteleme talimatı verdim." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

