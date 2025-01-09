Avrupa Borsaları Yükseldi, Almanya Düşüşte - Son Dakika
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Ekonomi

Avrupa Borsaları Yükseldi, Almanya Düşüşte

Avrupa borsaları, Almanya hariç yükselişle kapandı; ekonomik aktivite endişeleri sürüyor.

09.01.2025 21:16
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Avrupa borsaları Almanya hariç yükselişle kapandı.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,42 değer kazanarak 515,84 puan oldu.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,51 artışla 7.490,28 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,59 artışla 35.315,51 puana ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,83 yükselerek 8.319,69 puana çıktı.

Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,06 değer kaybıyla 20.317,1 puana geriledi.

Avro/dolar paritesi TSİ 20.40 itibarıyla yüzde 0,23 düşüşle 1,029 seviyesinde bulunuyor.

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed) aralık ayı toplantı tutanaklarından alınan temkinli yaklaşım sinyalleri ve faiz indirimlerinin daha geniş bir zamana yayılabileceğine yönelik tahminlerle karışık bir seyir sürerken, enflasyonist baskılara ilişkin endişeler piyasaların odağında yer alıyor.

Öte yandan, Avrupa'da ekonomik aktivitenin zayıfladığına yönelik endişeler öne çıkıyor.

İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkan Yardımcısı Sarah Breeden, bugün yaptığı bir konuşmada, ülkede ekonomik aktivitenin yavaşladığı uyarısında bulundu.

İngiltere'de kamu tahvillerine ilişkin hafta başında başlayan panik havası ise devam ediyor. İngiltere Borç Yönetim Ofisinin hafta başındaki 30 yıl vadeli 2,25 milyar sterlin değerindeki tahvil ihalesinin ardından, 30 yıl vadeli devlet tahvilinin getirisi 1998'den bu yana en yüksek seviyesine ulaşırken, 10 yıllık borçlanma maliyetleri de 2008 finansal krizinden bu yana kaydedilen en yüksek seviyeyi gördü.

Borçlanma maliyetlerindeki keskin artış ABD dolarının küresel olarak güçlendiği bir dönemde İngiltere kamu maliyesinin sürdürülebilirliğine ilişkin piyasa endişelerini yoğunlaştırdı ve sterlinin dolar karşısında son bir yılın en zayıf performansını göstermesine yol açtı.

Analistler, İngiltere tahvil piyasasındaki çalkantının sadece İngiltere'ye özgü bir durum olmadığına ve ABD'deki tahvil faizlerinin artışının piyasaları etkilediğine işaret ediyor. Ancak İngiltere'nin dış borçlanma ihtiyacının yüksek olmasından dolayı kırılganlığının daha fazla olduğunu belirtiyor.

Hazine Müsteşarı Darren Jones'un, Avam Kamarası'nda milletvekillerine yaptığı açıklamada, piyasadaki çalkantıyı kabul ederek, mali piyasaların "her zaman değişkenlik gösterdiğini" ve tahvil piyasasındaki dinamiklerin uluslararası ve yerel birçok faktör tarafından belirlendiğini anlattı.

Öte yandan Jones, piyasaya acil müdahale gerektiren bir durum olmadığını bildirdi.

Almanya'da ise Halle Ekonomik Araştırma Enstitüsü (IWH), ülkede iflas eden şirket sayısının 2024'ün son çeyreğinde 2009'dan bu yana en yüksek seviyeye ulaştığını bildirdi.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Almanya, Ekonomi, Finans, Borsa, Fed, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Avrupa Borsaları Yükseldi, Almanya Düşüşte - Son Dakika

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