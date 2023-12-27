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Avrupa borsaları yükselişle açıldı

Avrupa borsaları, İspanya hariç yükselişle güne başladı. Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,1 kazançla 478 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,1 artışla 16.720 puan seviyesinde işlem görüyor. İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,4 değer kazancıyla 7.731 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,1 yükselişle 30.368 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,2 azalışla 10.088 puan ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,1 kazançla 7.574 puanda bulunuyor. Avro/dolar paritesi, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,1 üstünde 1,1050'de seyrediyor. Analistler, küresel piyasalarda Noel tatili dönüşü işlem hacimleri düşük seviyede kalmayı sürdürse de ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimlerine gelecek yılın mart ayında başlayabileceğine yönelik öngörülerin güçlü kalmasının risk iştahını desteklemeye devam ettiğini belirtti.

Avrupa borsaları yükselişle açıldı
27.12.2023 - 11:57,
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Avrupa borsaları, güne İspanya hariç yükselişle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,1 kazançla 478 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,1 artışla 16.720 puan seviyesinde işlem görüyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,4 değer kazancıyla 7.731 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,1 yükselişle 30.368 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,2 azalışla 10.088 puan ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,1 kazançla 7.574 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,1 üstünde 1,1050'de seyrediyor.

Avrupa borsalarında, pazartesi ve salı günü tatil dolayısıyla işlem gerçekleşmezken, bugün bütün Avrupa borsaları yeniden açıldı.

Analistler, küresel piyasalarda Noel tatili dönüşü işlem hacimleri düşük seviyede kalmayı sürdürse de ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimlerine gelecek yılın mart ayında başlayabileceğine yönelik öngörülerin güçlü kalmasının risk iştahını desteklemeye devam ettiğini belirtti.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Avrupa borsaları yükselişle açıldı - Son Dakika
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