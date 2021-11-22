Avrupa borsaları yükselişle açıldı

Avrupa borsaları, haftaya alış ağırlıklı bir seyirle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 487 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,2 artışla 16.183 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,3 değer kazancıyla 7.247 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 7.135 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,9 artışla 8,829 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,1 primle 27.361 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi şu sıralarda önceki kapanışının yüzde 0,1 altında 1,1270 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, Avrupa'da uygulamaya alınan yeni tip koronavirüs kısıtlamaları ve merkez bankalarının para politikası duruşuna ilişkin belirsizliklere karşın Avrupa piyasalarının haftaya pozitif bir başlangıç yaptığını söyledi.

ABD Başkanı Joe Biden'ın bu hafta ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı adayını açıklaması ve enflasyon konusundaki görüşlerini kamuoyuna iletmesinin beklendiğini aktaran analistler, Biden'ın açıklamalarının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olabileceğini dile getirdi.

Analistler, bugünün veri gündeminde Avro Bölgesinde tüketici güven endeksi ve ABD'de 2. el konut satışlarının öne çıktığını söyledi.