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Avrupa borsaları yükselişle açıldı - Son Dakika

Avrupa borsaları yükselişle açıldı

08.02.2022 11:46
Avrupa borsaları yükselişle açıldı

Avrupa borsaları, haftanın ikinci işlem gününe yükselişle başladı.

Avrupa borsaları, haftanın ikinci işlem gününe yükselişle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,66 artarak 468 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi 0,60 yükselerek 15.298 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,65 artışla 7.622 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,71 yükselişle 7.057 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 1,54 primle 8.691 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi 0,84 kazançla 26.553 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi, düşüşünü ikinci güne taşımasının ardından saat 11.45 itibarıyla yüzde 0,3 değer kaybıyla 1,1405'ten işlem görüyor.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, dün yaptığı açıklamada, faiz artırımına başlanması için öncelikle varlık alımlarının sonlanması gerektiğini ve faiz artırımlarının kademeli yapılacağını söyledi. Lagarde'ın para politikalarına dair belirsizlikleri azaltan açıklamalarına karşın jeopolitik risklerin etkisiyle Almanya'nın 10 yıllık tahvil faizi, bugün yüzde 0,251 ile Ocak 2019'dan bu yana en yüksek seviyeyi gördü.

Analistler, artan enflasyonist riskler karşısında şahinleşen merkez bankalarının sıkı para politikalarına geçişte atacağı adımların zamanlaması ve hızına dair sözle yönlendirmelerin yanı sıra Ukrayna ile ilgili gelişmelerin yatırımcıların odağında kalmaya devam ettiğini belirtti.

Bugün Avrupa'da veri gündeminin zayıf olduğuna işaret eden analistler, fiyatlamalar açısından kritik önem taşıyan ve perşembe günü açıklanacak ABD'nin enflasyon verileri öncesi piyasalardaki yön arayışının sürebileceğini, tahvil faizlerinin seyrinin de dikkatle izlenmesi gerektiğini kaydetti.

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İspanya, Almanya, İtalya, Europe, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Avrupa borsaları yükselişle açıldı - Son Dakika Ekonomi


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