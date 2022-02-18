Avrupa borsaları yükselişle açıldı

Avrupa borsaları güne yükselişle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,1 artışla 465 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi 0,1 yükselişle 15.282 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,3 yükselişle 7.559 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,1 değer kazancıyla 6.955 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,4 yükselerek 8.702 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi ise yüzde 0,32 primle 26.755 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi şu dakikalarda yüzde 0,1'lik değer kazancıyla 1,1372 seviyelerinden işlem görüyor.

Analistler, Rusya- Ukrayna krizine ilişkin haber akışının pay piyasalarına yön veren temel faktör olmaya devam ettiğini belirterek, konuya ilişkin taraflardan gelen açıklamaların piyasalarda dalgalanmalara sebep olduğunu kaydetti.

Jeopolitik gerilimin etkisiyle pay piyasalarında dün satış ağırlıklı bir seyir izlenirken, enerji fiyatları ve para politikalarının seyrine ilişkin değerlendirmeler de gündemin odağındaki yerini koruyor. Uluslararası Para Fonu (IMF) yetkililerinin, arz kesintilerinin enflasyonu hızlandırdığını ve Avrupa'da toparlanmayı zayıflattığını belirten bir yazı kaleme almasının ardından bugün gözler, Avrupa Merkez Bankası (ECB) yetkililerinin değerlendirmelerine çevrildi.

Öte yandan, bugün açıklanan verilere göre İngiltere'de perakende satışlar ocakta yıllık yüzde 9,1 artarak beklentileri aştı.

Analistler, bugün ECB ve ABD Merkez Bankası yetkililerinin açıklamalarının yanı sıra Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi ve ABD'de 2. el konut satış verilerinin de takip edileceğini bildirdi.