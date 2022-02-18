Üye Girişi
Avrupa borsaları yükselişle açıldı - Son Dakika

Avrupa borsaları yükselişle açıldı

18.02.2022 11:25
Avrupa borsaları yükselişle açıldı

Avrupa borsaları güne yükselişle başladı.

Avrupa borsaları güne yükselişle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,1 artışla 465 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi 0,1 yükselişle 15.282 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,3 yükselişle 7.559 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,1 değer kazancıyla 6.955 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,4 yükselerek 8.702 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi ise yüzde 0,32 primle 26.755 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi şu dakikalarda yüzde 0,1'lik değer kazancıyla 1,1372 seviyelerinden işlem görüyor.

Analistler, Rusya- Ukrayna krizine ilişkin haber akışının pay piyasalarına yön veren temel faktör olmaya devam ettiğini belirterek, konuya ilişkin taraflardan gelen açıklamaların piyasalarda dalgalanmalara sebep olduğunu kaydetti.

Jeopolitik gerilimin etkisiyle pay piyasalarında dün satış ağırlıklı bir seyir izlenirken, enerji fiyatları ve para politikalarının seyrine ilişkin değerlendirmeler de gündemin odağındaki yerini koruyor. Uluslararası Para Fonu (IMF) yetkililerinin, arz kesintilerinin enflasyonu hızlandırdığını ve Avrupa'da toparlanmayı zayıflattığını belirten bir yazı kaleme almasının ardından bugün gözler, Avrupa Merkez Bankası (ECB) yetkililerinin değerlendirmelerine çevrildi.

Öte yandan, bugün açıklanan verilere göre İngiltere'de perakende satışlar ocakta yıllık yüzde 9,1 artarak beklentileri aştı.

Analistler, bugün ECB ve ABD Merkez Bankası yetkililerinin açıklamalarının yanı sıra Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi ve ABD'de 2. el konut satış verilerinin de takip edileceğini bildirdi.

YORUMLAR
500

İspanya, Almanya, England, Europe, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Avrupa borsaları yükselişle açıldı - Son Dakika Ekonomi


Son Dakika Haberleri
11:27 Öldürülen 18 yaşındaki gencin ardından 'seyreltme' projesi başlatıldı! 4 bin 514 Suriyeli ilçeden ayrıldı
11:27 Böylesi sahalarda ender yaşanır! Fenerbahçe-Slavia Prag maçında hakem sakatlandı, yedeği yoktu!
11:23 Artan talep fiyatlara yansıdı! Gram altın 830 liradan alıcı buluyor
11:22 Milli Savunma Bakanı Akar, gündemle ilgili konuştu: Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü desteklediğimizi söyledik
11:18 Bu bir "kimin eli kimin cebinde beli değil" haberidir: Ünlü adam sosyetik güzelle evli ama başka bir ünlü kadınla beraber, karısı ise ünlü işadamıyla!
11:15 Güne yükselişle başlayan dolar, 13,62 seviyelerinde alıcı buluyor.
11:05 İsimlerini açıklamayan ABD'li yetkililer iddia etti: Önümüzdeki birkaç günde Rusya, Ukrayna'ya saldıracak
10:44 O İstanbul'un en efsane otobüsü! Üzerinde güneş batmıyor ama motoru arızalanabilyor
09:43 Tayland'da insanlık dışı görüntüler! Maymunları bez çantalara koyup asmışlar
10:33 Eljif Elmas, Barcelona maçında öyle bir hareket yaptı ki maça damga vurdu!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2022 11:33:40. #1.13#
SON DAKİKA: Avrupa borsaları yükselişle açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement