Avrupa borsaları, yükselişle açıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Avrupa borsaları, yükselişle açıldı

16.03.2022 11:25
Avrupa borsaları, yükselişle açıldı

Avrupa borsaları, güne yükselişle başladı.

Avrupa borsaları, güne yükselişle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 1,6 artışla 442, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 2,31 yükselişle 14.238 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,45 artarak 7.280 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 2,16 değer kazancıyla 6.492 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 1,66 artışla 8.373 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 2,42 primle 24.068 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi önceki kapanışına göre yüzde 0,3'lük yükselişle 1.0990 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, Rusya- Ukrayna savaşına ilişkin haber akışının pay piyasaları üzerinde etkili olmayı sürdürdüğünü belirterek, bugün açıklanacak ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının yatırımcıların odağına yerleştiğini ifade etti.

Bankanın 25 baz puanlık faiz artırımına gitmesine neredeyse kesin gözüyle bakıldığını bildiren analistler, tahvil piyasasında bu yıl içinde 7 kez 25'er baz puan faiz artışı yapılacağının fiyatlandığını kaydetti.

Analistler, bugün Fed'in faiz kararının yanı sıra ABD'de perakende satışlar verisinin takip edileceğini anımsatarak, yükseliş eğilimindeki petrol fiyatlarının da hisse ve sektör bazlı ayrışmalara neden olabileceğini söyledi.

YORUMLAR
500
Avrupa borsaları düşüşle açıldı Avrupa borsaları düşüşle açıldı Son dakika haber: Avrupa borsaları yükselişle kapandı Son dakika haber: Avrupa borsaları yükselişle kapandı

İspanya, Almanya, Europe, Fed, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Avrupa borsaları, yükselişle açıldı - Son Dakika


Son Dakika
11:28 Destan dün akşam sevenleriyle buluştu! Batuga ve Akkız çeçek hastalığına çare bulabildi mi?
11:25 Piyasalar Fed kararını bekliyor! Saat 21.00'de başlayacak
11:25 Rus oligarklardan sonra sıra onun servetine geldi! NCA, Putin'in Londra'da sakladığı 200 milyarı aşkın servetinin peşinde
11:20 Baba dizisi dün akşam yayınlandı! İşte son bölümde yaşananlar
11:18 Kıskançlık krizine giren adam çocuğunun gözü önünde eşine şiddet uyguladı
11:14 Marvel'ın ilk Müslüman süper kahraman dizisi geliyor: Karşınızda Kamala Khan!
11:04 Yayın sırasında savaş karşıtı pankart açtı! 30 bin ruble ceza yedi
11:02 Kerem Aktürkoğlu'nun bonservis bedeli netleşti! Galatasaray, yıldız futbolcu için 35 milyon euro istiyor
10:48 Ünlü Komedyen Hasan Can Kaya çok net konuştu: Seyircimin cast olduğunu ispatlasınlar programı veririm
10:47 "16 Eylül'de ölü sanılan biri dirilecek?" Bu iddia bir zaman yolcusuna ait, akla gelen ise bir isim var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2022 11:34:49. #1.12#
SON DAKİKA: Avrupa borsaları, yükselişle açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement