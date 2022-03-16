Avrupa borsaları, yükselişle açıldı - Son Dakika

Avrupa borsaları, güne yükselişle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 1,6 artışla 442, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 2,31 yükselişle 14.238 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,45 artarak 7.280 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 2,16 değer kazancıyla 6.492 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 1,66 artışla 8.373 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 2,42 primle 24.068 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi önceki kapanışına göre yüzde 0,3'lük yükselişle 1.0990 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, Rusya- Ukrayna savaşına ilişkin haber akışının pay piyasaları üzerinde etkili olmayı sürdürdüğünü belirterek, bugün açıklanacak ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının yatırımcıların odağına yerleştiğini ifade etti.

Bankanın 25 baz puanlık faiz artırımına gitmesine neredeyse kesin gözüyle bakıldığını bildiren analistler, tahvil piyasasında bu yıl içinde 7 kez 25'er baz puan faiz artışı yapılacağının fiyatlandığını kaydetti.

Analistler, bugün Fed'in faiz kararının yanı sıra ABD'de perakende satışlar verisinin takip edileceğini anımsatarak, yükseliş eğilimindeki petrol fiyatlarının da hisse ve sektör bazlı ayrışmalara neden olabileceğini söyledi.