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Avrupa Borsaları Yükselişle Başladı

Avrupa borsaları haftaya yükselişle başladı. Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,1 artışla 477 puan seviyesinde işlem görüyor. Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,6 primle 16.650 puan, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,2 değer kazancıyla 7.636 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,1 yükselişle 30.487 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,3 artışla 10.122 puan ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,1 kazançla 7.471 puanda bulunuyor. Avro/dolar paritesi ise 1,0960 seviyesinde seyrediyor. Avrupa'da bu hafta açıklanacak nihai enflasyon verileri takip edilecek.

Avrupa Borsaları Yükselişle Başladı
15.01.2024 - 11:35,  Güncelleme: 11:42
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Avrupa borsaları, haftaya yükselişle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,1 artışla 477 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,6 primle 16.650 puan seviyesinde işlem görüyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,2 değer kazancıyla 7.636 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,1 yükselişle 30.487 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,3 artışla 10.122 puan ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,1 kazançla 7.471 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,1 üstünde 1,0960'da seyrediyor.

Avrupa'da bu hafta gözler bölge genelinde açıklanacak nihai enflasyon verilerine çevrildi.

Avrupa genelinde beklentilerin üzerinde açıklanan öncü Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verileri enflasyon endişelerinin güçlü kalmasına neden olurken, geçen hafta açıklanan makroekonomik veriler ise ekonomik aktiviteye ilişkin olumsuz sinyaller vererek resesyon ihtimalinin de sıcaklığını koruduğuna işaret etti.

Geçen hafta açıklamalarda bulunan Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, bankanın enflasyonun yüzde 2'ye yaklaşmasından emin olduktan sonra faiz indirimlerine başlayabileceğini ifade etti.

Analistler, küresel pay piyasalarının yeni haftaya karışık bir seyirle başladığını ifade etti.

Hafta boyunca takip edilecek yoğun veri gündeminin piyasaların yönü üzerinde etkili olmasının beklendiğini söyleyen analistler, bugün veri gündeminde Avro Bölgesinde açıklanacak sanayi üretiminin öne çıkacağını dile getirdi.

Kaynak: AA
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