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Avrupa Borsaları Yükselişle Başladı

Avrupa borsaları, İtalya hariç yükselişle güne başladı. Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,2 artışla 486 puan seviyesinde işlem görüyor. Avro/dolar paritesi ise önceki kapanışın yüzde 0,1 altında seyrediyor. Analistler, New York borsasında rekor kıran S&P 500 ve Dow Jones endekslerinin etkisiyle Avrupa borsalarının da alış ağırlıklı seyirle başladığını belirtti. Bugün açıklanacak büyüme verileri ise yatırımcıların odağında yer alıyor.

Avrupa Borsaları Yükselişle Başladı
30.01.2024 - 11:51,
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Avrupa borsaları, güne İtalya hariç yükselişle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,2 artışla 486 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,3 kazançla 16.995 puan seviyesinde işlem görüyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,2 değer kazancıyla 7.650 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,3 değer kaybıyla 30.277 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,1 yükselişle 9.895 puan ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,2 kazançla 7.655 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 1,0820'de seyrediyor.

Analistler, New York borsasında S&P 500 ve Dow Jones endekslerinin ABD Merkez Bankasının (Fed) yarınki para politikası kararları öncesinde rekor kırmaya devam ettiğini belirterek, Avrupa borsalarının da güne alış ağırlıklı seyirle başladığını dile getirdi.

Avrupa'da bugün bölge genelinde açıklanacak büyüme verileri yatırımcıların odağına yerleşti.

Avrupa ve İngiltere merkez bankalarının güvercin adımlara ne zaman başlayacaklarına yönelik belirsizliklerin varlık fiyatları üzerinde etkili olduğunu aktaran analistler, bugünkü büyüme verilerinin bölge ekonomilerinin durumuna ilişkin sinyal verebileceğini ifade etti.

Analistler, Almanya'nın geçen yılın son çeyreğinde yıllık yüzde 0,4 daraldığının, Avro Bölgesi'nin yüzde 0,1'le sınırlı da olsa büyüdüğünün tahmin edildiğini bildirdi.

Bugün açıklanacak ABD'de JOLTS açık iş sayısı ve tüketici güven endeksi verileri de takip edilecek.

Kaynak: AA
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