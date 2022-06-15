Avrupa borsaları yükselişle kapandı

Avrupa borsaları, haftanın üçüncü işlem gününü yükselişle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 1,42 artışla 413,1 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,2 artarak 7.273,41, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,36 değer kazanarak 13.485,29, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,35'lik artışla 6.030,13 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 2,87'lik yükselişle 22.473,56 puana ulaştı.

Avro/dolar paritesi TSİ 19.27 itibarıyla yüzde 0,29 değer kaybederek 1,038 seviyelerinden işlem gördü.

Piyasalar, merkez bankalarının para politikaları kararlarına odaklandı.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Konseyi, mevcut piyasa koşullarını görüşmek üzere bugün önceden planlanmamış bir toplantı yaptı.

ECB, yeni bir borç krizi endişelerine karşı, Pandemi Acil Varlık Alım Programı (PEPP) çerçevesinde alınmış varlıkların vadesi gelen anapara ödemelerinin yeniden yatırıma yönlendirmesinde esneklik uygulanacağını ve ayrışmayı durdurmak için yeni bir araç geliştireceğini bildirdi.

AB, Brexit anlaşmasının Kuzey İrlanda Protokolü'nü ihlal ettiği gerekçesiyle İngiltere'ye karşı yeni hukuki süreç başlattı.

Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi, nisanda bir önceki aya göre yüzde 0,4 yükseldi.

AB, nisan ayında toplam 43,6 milyar avro dış ticaret açığı verdi.

Rus enerji şirketi Gazprom, teknik sorunlar nedeniyle Kuzey Akım boru hattı üzerinden Avrupa'ya doğal gaz sevkiyatının yüzde 33 daha düşeceği uyarısında bulundu.