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Avrupa Borsaları Yükselişle Kapandı

Avrupa borsaları, İspanyol ilaç üreticisi Grifols'ün hisselerinin Çinli şirkete satılacağının duyurulmasının ardından yükselişle kapandı. Stoxx Europe 600 endeksi yüzde 0,20 artışla 479,02 puana yükseldi. Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,11, Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,30, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,14 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,07 artış kaydetti. Avro/dolar paritesi ise 1,106 seviyelerinde seyretti.

Avrupa Borsaları Yükselişle Kapandı
29.12.2023 - 20:55,
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Avrupa borsaları haftanın son işlem gününü yükselişle tamamladı.

İspanyol ilaç üreticisi Grifols'ün hisseleri, şirketin yüzde 20 hissesinin yaklaşık 1,8 milyar dolar karşılığında kan ve plazma merkezli tıbbi ürünler imalatı yapan Çin menşeli Shanghai RAAS'a satılmasına karar verildiğinin duyurulmasının ardından yüzde 8,4 değer kazandı.

Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,20 artışla 479,02 puana yükseldi.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,11 değer kazanarak 7.543.18 puana çıktı.

Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,30'luk artışla 16.751,64 puandan kapandı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,14 artarak 7.733,24 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,07 artışla 30,351,62 puana yükseldi.

Avro/dolar paritesi ise TSİ 20.45 itibarıyla yüzde 0,009 azalışla 1,106 seviyelerinde seyrediyor.

Kaynak: AA
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