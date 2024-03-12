Avrupa Borsaları Yükselişle Kapandı - Son Dakika
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Ekonomi

Avrupa Borsaları Yükselişle Kapandı

Avrupa borsaları, haftanın ikinci işlem gününde yükseliş kaydetti. Gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 1 artışla 506,52 puana çıktı. İngiltere, Almanya, Fransa ve İtalya'da ise endeksler yükseliş gösterdi. Avro/dolar paritesi ise gerileyerek 1,091 seviyesinden işlem gördü. Avrupa piyasaları, ABD'de açıklanan enflasyon verilerine odaklandı.

12.03.2024 20:29  Güncelleme: 20:33
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Avrupa borsaları, haftanın ikinci işlem gününü yükselişle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 1 artışla 506,52 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,02 artarak 7.747,81, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,23 değer kazanarak 17.965,11, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,84 yükselerek 8.087,48 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,31 artışla 33.753,12 puan oldu.

Avro/dolar paritesi TSİ 20.15 itibarıyla yüzde 0,11 gerileyerek 1,091 seviyesinden işlem gördü.

Avrupa piyasaları, ABD'de bugün açıklanan enflasyon verilerine odaklandı. ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), şubatta aylık bazda beklentiler dahilinde yüzde 0,4 arttı, yıllık bazda ise yüzde 3,2 artışla piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

Kaynak: AA

Almanya, Fransa, İtalya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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