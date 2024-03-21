Avrupa Borsaları Yükselişle Kapandı - Son Dakika
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Ekonomi

Avrupa Borsaları Yükselişle Kapandı

Avrupa borsaları, ABD Merkez Bankası'nın politika faizini sabit bırakması ve faiz indirimleri yapabileceğini açıklamasının ardından yükselişle kapandı. İngiltere ve Almanya'da endeksler önemli oranda değer kazanırken, Avro/dolar paritesi geriledi. İngiltere Merkez Bankası politika faizini sabit tutarken, İsviçre Merkez Bankası beklenmedik şekilde faiz indirimine gitti.

21.03.2024 21:13  Güncelleme: 21:15
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Avrupa borsaları işlem gününü yükselişle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,9 artışla 509,77 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,88 artarak 7.882,55, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,91 değer kazanarak 18.179,25, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,22 yükselerek 8.179,72 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,1 artışla 34.327,95 puan oldu.

Avro/dolar paritesi TSİ 20.59 itibarıyla yüzde 0,57 gerileyerek 1,086 seviyesinden işlem gördü.

Avrupa piyasaları, dün ABD Merkez Bankasının (Fed) politika faizini sabit bırakması ve yıl sonuna kadar 3 faiz indirimi yapabileceğini açıklamalarını olumlu karşıladı.

Bugün, İngiltere Merkez Bankası (BoE), politika faizini beklentilere paralel şekilde yüzde 5,25'te sabit tuttu.

İsviçre Merkez Bankası (SNB) ise politika faizini beklenmedik şekilde 25 baz puan düşürerek 1,50'ye indirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Avrupa Borsaları Yükselişle Kapandı - Son Dakika

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