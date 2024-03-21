Avrupa Borsaları Yükselişle Kapandı

Bakan Bayraktar: Türkiye, cari açık problemini çözecek

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Adana Ticaret Odası'nda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin ekonomik zenginliğini kullanarak cari açık problemini çözeceğini belirtti. Bayraktar, petrol ve doğal gaz alanındaki çalışmaların dışa bağımlılığı azaltmada önemli olduğunu vurgulayarak, Türkiye'nin yeni petrol keşiflerine ihtiyacı olduğunu söyledi. Ayrıca, nükleer enerjiden elektrik üretiminin de önemli olduğunu ifade etti ve Türkiye'nin yer altı zenginliklerinin ekonomiye kazandırılması gerektiğini vurguladı.