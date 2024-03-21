Avrupa Borsaları Yükselişle Kapandı

Avrupa borsaları işlem gününü yükselişle tamamladı.
Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,9 artışla 509,77 puana çıktı.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,88 artarak 7.882,55, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,91 değer kazanarak 18.179,25, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,22 yükselerek 8.179,72 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,1 artışla 34.327,95 puan oldu.
Avro/dolar paritesi TSİ 20.59 itibarıyla yüzde 0,57 gerileyerek 1,086 seviyesinden işlem gördü.
Avrupa piyasaları, dün ABD Merkez Bankasının (Fed) politika faizini sabit bırakması ve yıl sonuna kadar 3 faiz indirimi yapabileceğini açıklamalarını olumlu karşıladı.
Bugün, İngiltere Merkez Bankası (BoE), politika faizini beklentilere paralel şekilde yüzde 5,25'te sabit tuttu.
İsviçre Merkez Bankası (SNB) ise politika faizini beklenmedik şekilde 25 baz puan düşürerek 1,50'ye indirdi.
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Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) tarafından Ticaret Borsası Fuaye Alanı'nda düzenlenen geleneksel iftar programında, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Burhan İşliyen tarafından iftar duası edildi. Programda konuşan KMTSO Başkanı Mustafa Buluntu, ramazan ayının tüm Müslümanların birliğine ve dirliğine vesile olmasını diledi. Programa, AK Parti ve DEVA Partisi milletvekilleri, iş insanları ve kurum müdürleri de katıldı.
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Şubat rakamlarının açıklanmasıyla birlikte cari işlemler açığının 32 milyar dolar civarına düştüğünü belirtti. Bakan Bolat, Ankara'da düzenlenen bir iftar programında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin son yıllardaki ekonomik gelişmelerini değerlendirdi ve Ankara'nın gelecek dönemde altın bir dönem yaşayacağına inandıklarını söyledi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yapısal reformlara ihtiyaç duyulduğunu belirterek, bu reformların 31 Mart'tan sonra hayata geçirileceğini söyledi. Bakanlık olarak Türkiye Yüzyılı'nı inşa etmek için etkin bir şekilde çalışacaklarını ve girişimcilerin önünü açacaklarını ifade etti.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Bursa'da düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin mayıs seçimleriyle siyasi istikrarını ve güven ortamını koruduğunu belirterek, büyümeye, istihdam üretmeye ve ihracata devam ettiklerini söyledi. Yılmaz, birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaparak, Bursa'nın Türkiye Yüzyılı hedeflerini taşıyacak birliği ve beraberliği göstereceğine inandığını ifade etti. Ayrıca, enflasyonla mücadelede planlarını yaptıklarını ve sonuçları göreceklerini belirtti.
Bakan Işıkhan, MÜSİAD'ın ülkenin siyasi ve ekonomik süreçlerinde önemli görevler üstlendiğini belirtti. Hükümetin yatırımcılarına ve işverenlerine verdiği teşviklerle ekonomik baskıyı ortadan kaldırdığını vurgulayan Işıkhan, çalışma hayatında ve sosyal güvenlikte yapısal reformlara ihtiyaç olduğunu söyledi. Bu reformları piyasanın aktörleriyle istişare içerisinde hayata geçireceklerini ifade etti.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sinop'ta düzenlenen mitingde vatandaşlara seslendi. Özel, konuşmasında emeklilerin yaşadığı mağduriyetleri ve seçimlerde hesap sorma çağrısını yineledi.
İzmir'de Bayburt Grup'a ait Agrobay Seracılık'ta sendika üyesi oldukları gerekçesiyle işten çıkarılan 39 işçi, Çalışma Genel Müdürü Mehmet Baş ile görüştü. Görüşmede işçilerin sorunlarını anlatan kadın işçiler, sadece iki dakika görüşebildiklerini ve kendilerine para istemediklerini belirtti. İşçiler, haklarını almak için mücadelelerine devam edeceklerini vurguladı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Adana Ticaret Odası'nda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin ekonomik zenginliğini kullanarak cari açık problemini çözeceğini belirtti. Bayraktar, petrol ve doğal gaz alanındaki çalışmaların dışa bağımlılığı azaltmada önemli olduğunu vurgulayarak, Türkiye'nin yeni petrol keşiflerine ihtiyacı olduğunu söyledi. Ayrıca, nükleer enerjiden elektrik üretiminin de önemli olduğunu ifade etti ve Türkiye'nin yer altı zenginliklerinin ekonomiye kazandırılması gerektiğini vurguladı.
Gaziantep'in Araban ilçesinde üretilen sarımsağın Avrupa Birliği'nden coğrafi işaret tescili aldığı duyuruldu. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Araban sarımsağının yüksek aroması ve kokusuyla diğer sarımsaklardan farklı bir lezzete sahip olduğunu belirtti. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in büyük uğraşlar vererek Araban sarımsağının AB tescili almasını sağladığı ifade edildi.
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