Avrupa Borsaları Yükselişle Kapandı - Son Dakika
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Ekonomi

Avrupa Borsaları Yükselişle Kapandı

Avrupa Borsaları Yükselişle Kapandı

Avrupa borsaları günü yükselişle tamamladı. Stoxx Europe 600 endeksi yüzde 1,14 artarak 514,02 puana çıktı. FTSE 100, DAX 30, CAC 40 ve FTSE MIB 30 endeksleri de yükseliş kaydetti. Avro/dolar paritesi ise 1,077 seviyelerinde işlem gördü. Risk iştahını besleyen Fed faiz indirimi beklentileri ve BoE'nin faiz kararı piyasaların odak noktası oldu. BoE'nin faiz oranını sabit bırakması beklenirken, ECB'nin faiz indirimine kesin gözüyle bakılıyor.

07.05.2024 20:03
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Avrupa borsaları, günü yükselişle kapattı.

Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600, yüzde 1,14 artışla 514,02 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,22 değer kazanarak 8.313,67 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,4 yükselerek 18.430,05 puana ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,99 artarak 8.075,68 puana ulaştı.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,75 artışla 34.242,49 puana yükseldi.

Avro/dolar paritesi TSİ 19.20 itibarıyla 1,077 seviyelerinden işlem gördü.

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine bu sene başlayacağına yönelik fiyatlamaların güçlü kalması risk iştahını beslemeye devam ederken, Avrupa borsalarında gözler İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) Perşembe günü açıklayacağı faiz kararına çevrildi.

BoE'nin bu hafta politika faizini yüzde 5,25'te sabit bırakması bekleniyor. Ekonomik Kalkınma ve İş Birliği Örgütü, Banka'nın faiz indirimine yılın üçüncü çeyreğinde başlayacağını öngörüyor.

Öte yandan, Avrupa Merkez Bankasının 6 Haziran'daki toplantıda ilk faiz indirimine gideceğine kesin gözüyle bakılıyor.

Kaynak: AA

İngiltere Merkez Bankası, Almanya, İtalya, Fransa, Banka, Fed, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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