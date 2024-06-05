Avrupa Borsaları Yükselişle Kapandı

Ekonomi

Avrupa borsaları, günü yükselişle kapattı.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,81 artarak 521,23 puana yükseldi.

???????İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,18 değer kazanarak 8.246,95 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,87 yükselişle 8.006,57 puana, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,93 artarak 18.575,94 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,68 yükselişle 34.507,84 puana çıktı.

Avro/dolar paritesi TSİ 19.16 itibarıyla yüzde 0,23 düşüşle 1,085 seviyelerinden işlem gördü.

Bugün açıklanan verilere göre, ABD'de Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) hizmet sektörü Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), mayısta aylık bazda 4,4 puan artışla 53,8'e çıkarak piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

ADP Araştırma Enstitüsünün Stanford Digital Economy Lab işbirliğiyle hazırladığı mayıs ayına ilişkin ulusal istihdam raporuna göre, ABD'de özel sektör istihdamı, mayısta 152 bin kişi ile piyasa beklentilerinin altında artış kaydetti.

Avro Bölgesi'nde ise Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), nisanda aylık bazda yüzde 1 geriledi.

Yarın piyasaların odağında Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz kararı yer alacak. ECB Yönetim Konseyi'nin refinansman, mevduat ve marjinal fonlama faizlerini 25 baz puanlık düşüşle sırasıyla yüzde 4,25, 3,75 ve 4,50'ye indirmesine kesin gözüyle bakılıyor.