Avrupa Borsaları Yükselişle Kapandı

Ekonomi

Avrupa borsaları, haftanın son işlem gününde yükselişle kapandı.

Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,2 değer kazanarak 511,79 puan oldu.

Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,53 azalışla 18.320,67 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,98 değer kaybıyla 7.443,84 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,51 düşüşle 33.640,83 puana indi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi ise yüzde 0,08 artarak 8.292,35 puana yükseldi.

Avro/dolar paritesi TSİ 22.16 itibarıyla yüzde 0,33 değer kaybıyla 1,082 seviyelerinden işlem gördü.

Küresel pay piyasalarında bu hafta yatırımcılar ABD, Japonya ve İngiltere merkez bankalarının para politikası kararlarının yanı sıra, Avrupa bölgesinde açıklanacak yoğun veri takvimini takip ediyor.

Analistler, İngiltere Merkez Bankası'nın 1 Ağustos'taki toplantısındaki kararının "bıçak sırtı" olduğunu belirtiyor.