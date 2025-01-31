Avrupa Borsaları Yükselişle Kapandı - Son Dakika
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Ekonomi

Avrupa Borsaları Yükselişle Kapandı

Avrupa borsaları, Avrupa Merkez Bankası'nın faiz indirimlerinin ardından haftayı artışla tamamladı.

31.01.2025 21:46
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Avrupa borsaları, haftanın son işlem gününde yükselişle kapandı.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,13 artarak 539,53 puana çıktı.

Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,02 değer kazanarak 21.732,05 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,12 artarak 36.471,75 puana ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,11 değer kazanarak 7.950,17 puana yükseldi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,31 artışla 8.673,96 puan oldu.

Avro/dolar paritesi TSİ 21.19 itibarıyla yüzde 0,27 yükselerek 1,042 seviyesinden işlem gördü.

Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kanada ve Meksika'ya tarife uygulayacağına yönelik açıklamaları takip edilirken bilanço döneminde teknoloji sektöründe önde gelen bazı firmaların beklentilerin üzerinde kar açıklamaları sonrası pozitif seyir öne çıkıyor.

Avrupa tarafında, Avrupa Merkez Bankasının (ECB) dün piyasa beklentileri doğrultusunda mevduat faizini yüzde 3'ten yüzde 2,75'e, refinansman faizi ve marjinal borçlanma faizini de sırasıyla yüzde 2,90 ve yüzde 3,15'e çekmesinin ardından, piyasalar pozitif seyrini sürdürdü.

Ancak ECB Başkanı Christine Lagarde, Avro Bölgesi ekonomisinin şimdilik zayıf kalmaya devam edeceğini belirterek "Ekonomi dördüncü çeyrekte durgunlaştı. Yakın gelecekte de zayıf kalması muhtemel." dedi.

Almanya'da yıllık enflasyon, ocakta beklenmedik şekilde zayıflayarak yüzde 2,3'e indi. AB uyumlu TÜFE de ocakta bir önceki aya göre yüzde 0,2 düşerken yıllık bazda yüzde 2,8 yükseldi.

ECB'nin, yılın ilk çeyreğine ilişkin Tüketici Beklentileri Anketi'nin sonuçlarına göre ise, Avro Bölgesi'ndeki tüketicilerin bu yıla ilişkin enflasyon beklentileri hafif yükseliş kaydetti.

Avro Bölgesi'ndeki tüketicilerin 2025'e yönelik enflasyon beklentileri hafif yükseldi. Tüketiciler, enflasyonun bu yıl yüzde 2,1, 2026'da yüzde 1,9 ve 2027'de yüzde 2 seviyesinde olacağını beklerken 2025'e ilişkin öngörüleri yüzde 0,2 yukarı yönlü revize edildi. Tüketicilerin 2026 yılına dair enflasyon beklentileri ise değişmedi.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Christine Lagarde, Ekonomi, Finans, Borsa, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Avrupa Borsaları Yükselişle Kapandı - Son Dakika

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