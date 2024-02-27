Avrupa Borsaları Yükselişle Tamamlandı

Ekonomi

Avrupa borsaları, ABD ve Avrupa enflasyon verileri öncesinde haftanın ikinci işlem gününü İngiltere'deki FTSE 100 endeksi hariç yükselişle tamamladı.

Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,18 artışla günü 496,33 puandan kapattı.

Stoxx 600 teknoloji endeksinin günü yüzde 1,13 değer kazanarak kapatması dikkati çekti.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,23 artarak 7,948,4 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,46 değer kazanarak 32.706,44 puana yükseldi.

Almanya'da DAX 40 endeksi günü yüzde 0,76 yükselişle 17.556,49 puandan kapandı. DAX endeksinin art arda dört gündür rekor kırması dikkati çekti.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi ise günü yüzde 0,02 düşerek 7.683,01 seviyesinden tamamladı.

ABD'de yarın açıklanacak büyüme verisi ve ABD Merkez Bankasının (Fed) enflasyon göstergesi olarak da takip ettiği perşembe günü açıklanacak kişisel tüketim harcamaları ile cuma günü açıklanacak Avro Bölgesi şubat enflasyon verisi piyasalar için odak noktası olmaya devam ediyor.

Bu arada, analistler, faiz oranlarının gerileyeceğine artan güven ve özellikle ABD ekonomisinde bir resesyon beklenmemesinin yatırımcıların risk iştahını ve yeni teknolojilerin şirketlerin karları için itici bir güç geleceği beklentisinin de teknoloji şirketlerinin hisselerine talebi artırdığını belirtti.

Avro/dolar paritesi TSİ 20.32 itibarıyla yüzde 0,04 artışla 1,085 seviyelerinde bulunuyor.