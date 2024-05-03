Avrupa Borsaları Yükselişle Tamamlandı

Ekonomi

Avrupa borsaları, haftanın son işlem gününü İtalya dışında yükselişle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600, yüzde 0,46 artışla 505,53 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,51 değer kazanarak 8.213,49 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,59 yükselerek 18.001,6 puana ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,54 artarak 7.957,57 puana ulaştı.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,32 azalarak 33.629,21 puana indi.

Avro/dolar paritesi TSİ 19.46 itibarıyla yüzde 0,38 değer kazanarak 1,077 seviyelerinden işlem gördü.