Avrupa Borsaları Yükselişle Tamamlandı - Son Dakika
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Ekonomi

Avrupa Borsaları Yükselişle Tamamlandı

Avrupa Borsaları Yükselişle Tamamlandı

Avrupa borsaları, haftanın son işlem gününü İtalya dışında yükselişle tamamladı. Kapanışta Stoxx Europe 600 endeksi yüzde 0,46 artarak 505,53 puana çıktı. İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,51 değer kazanırken, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,59 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,54 artış gösterdi. Ancak İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,32 düşüş yaşadı. Avro/dolar paritesi ise yüzde 0,38 değer kazanarak 1,077 seviyelerinden işlem gördü.

03.05.2024 20:07
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Avrupa borsaları, haftanın son işlem gününü İtalya dışında yükselişle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600, yüzde 0,46 artışla 505,53 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,51 değer kazanarak 8.213,49 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,59 yükselerek 18.001,6 puana ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,54 artarak 7.957,57 puana ulaştı.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,32 azalarak 33.629,21 puana indi.

Avro/dolar paritesi TSİ 19.46 itibarıyla yüzde 0,38 değer kazanarak 1,077 seviyelerinden işlem gördü.

Kaynak: AA

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