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Avrupa Borsaları Yükselişte

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Hürmüz Boğazı'nın açılma ihtimali ve şirket bilançolarıyla Avrupa borsaları günü artışla tamamladı.

Avrupa borsaları, Hürmüz Boğazı'nın açılacağına ilişkin bir anlaşmaya varılması ihtimali ve şirket bilançolarından alınan olumlu sinyallerle günü yükselişle tamamladı.

Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,73 yükselerek 656,86 puana çıktı.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,61 artarak 8.666,63 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,77 yükselerek 26.202,35 puan ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,26 değer kazanarak 53.540,5 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,2 artışla 10.879,38 puana çıktı.

Avro/dolar paritesi, TSİ 19.20 itibarıyla yüzde 0,122 yükselişle 1,152 seviyesinden işlem gördü.

Şirketlerin ikinci çeyreğe ilişkin bilançolarından gelen olumlu sinyaller ve ???????ABD Hazine Bakanı Scott Bessent'in İran'la müzakerelerin sürdüğünü aktararak, bugün ya da yarın Hürmüz Boğazı'nın açılmasına ilişkin bir anlaşmaya varılması ihtimali olduğunu belirtmesi, piyasalara pozitif yansıdı.

Bugün açıklanan finansal sonuçlara göre, İngiliz enerji şirketi bp'nin yılın ikinci çeyreğindeki karı yıllık bazda yaklaşık yüzde 150 artarak 5,7 milyar dolara çıktı. Şirketin karındaki artışta Orta Doğu'daki savaş sonrası yaşanan enerji krizi nedeniyle artan petrol fiyatları belirleyici rol oynadı.

Bankacılık tarafında ise HSBC'nin vergi öncesi karı ikinci çeyrekte yıllık bazda yüzde 80 artışla 10,1 milyar dolar oldu.

Kaynak: AA

Hürmüz Boğazı, Ekonomi, Finans, Borsa, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Avrupa Borsaları Yükselişte - Son Dakika

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