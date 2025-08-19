Avrupa Borsalarında Artış

Avrupa borsaları, haftanın ikinci işlem gününü yükselişle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,69 artışla 557,81 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,34 artarak 9.189,22, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,45 değer kazanarak 24.423,07, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,21 yükselerek 7.979,08 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,89 artışla 43.021,22 puandan kapandı.

Avro/dolar paritesi, TSİ 19.30 itibarıyla yüzde 0,01 yükselişle 1,166 oldu.

Avrupa piyasaları, dün ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve Avrupalı liderlerin katılımıyla Washington'da yapılan görüşmeyi olumlu karşıladı.