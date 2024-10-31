Avrupa Borsalarında Düşüş

Ekonomi

Avrupa borsaları, Avro Bölgesi'nde beklentilerin üzerinde gerçekleşen enflasyon sonrası günü düşüşle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 1,2 değer kaybıyla 505,39 puana geriledi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,61 düşüşle 8.110,1 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,05 gerileyerek 7.350,37 puana, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,93 değer kaybıyla 19.077,54 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,64 azalışla 34.281,24 puana indi.

Avro/dolar paritesi TSİ 21.15 itibarıyla yüzde 0,13 artarak 1,087 seviyesinde bulunuyor.

Küresel piyasalarda ABD'de yaklaşan başkanlık seçimi sebebiyle devam eden siyasi belirsizlikler ve istihdam verileri takip edilirken, Avro Bölgesi'nde bugün açıklanan öncü verilere göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ekimde yıllık bazda yüzde 2 ile beklentilerin üzerinde artış gösterdi.

Beklenti, yıllık enflasyonun ekimde yüzde 1,9 olacağı yönündeydi.

Beklentilerin üzerinde artan TÜFE sonrasında ekonomistler, Avrupa Merkez Bankası'nın aralıktaki toplantısında 50 baz puanlık büyük çaplı bir faiz indirimine gitme olasılığının zayıfladığına işaret ediyor.

Bölgede işsizlik ise eylülde yüzde 6,3 ile değişiklik göstermedi.