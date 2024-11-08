Avrupa Borsalarında Düşüş

Ekonomi

Avrupa borsaları haftanın son işlem gününü düşüşle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,65 değer kaybederek 506,63 puan oldu.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,17 düşüşle 7.338,67 puan ve Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,76 azalışla 19.215,48 puan oldu.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,48 değer kaybederek 33.816,58 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,84 düşüşle 8.072,39 puana geriledi.

Avro/dolar paritesi TSİ 21.29 itibarıyla yüzde 0,889 azalarak 1,071 seviyesinde bulunuyor.

Küresel piyasaların odağında bu hafta ABD'deki başkanlık seçimleri ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı yer aldı. Fed dün politika faizini beklentiler dahilinde 25 baz puan indirdi.

Avrupa tarafında ise, İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) politika faizini piyasa beklentileri doğrultusunda 25 baz puan indirerek yüzde 4,75'e düşürdü.