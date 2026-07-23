Avrupa Borsalarında Düşüş: ECB Kararı Etkili Oldu - Son Dakika
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Avrupa Borsalarında Düşüş: ECB Kararı Etkili Oldu

23.07.2026 23:05
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ECB'nin faizleri sabit tutma kararı sonrası Avrupa borsalarında düşüş yaşandı. Stoxx 600 yüzde 1,18 geriledi.

Avrupa borsaları, Avrupa Merkez Bankasının (ECB) politika faizini sabit tutma kararının ardından günü düşüşle tamamladı.

Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 1,18 düşüşle 639,27 puana indi.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 2,8 değer kaybederek 51.315,84 puana, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,73 gerileyerek 10.639,17 puana geriledi.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,64 azalarak 8.299,09 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1,56 düşüşle 24.763,12 puan oldu.

Avro/dolar paritesi, TSİ 19.35 itibarıyla yüzde 0,28 azalışla 1,138 seviyesinden işlem gördü.

Orta Doğu'daki jeopolitik risklerin yarattığı endişelerin fiyatlamalar üzerindeki etkileri sürerken, Avrupa borsalarında ECB'nin 3 temel politika faizini sabit tutma kararının ardından negatif seyir hakim oldu.

ECB'den para politikası kararına ilişkin yapılan açıklamada, refinansman faizinin yüzde 2,40, mevduat faizinin yüzde 2,25 ve marjinal fonlama faizinin yüzde 2,65'te sabit tutulduğu bildirildi.

ECB Başkanı Christine Lagarde, karar sonrası düzenlediği basın toplantısında, Orta Doğu'daki savaş nedeniyle yaşanan enerji şokunun enflasyona ilişkin tam etkilerinin henüz ortaya çıkmadığını söyledi.

Enerji şokunun fiyatlar üzerinde etkisini sürdürdüğünü aktaran Lagarde, "Şirketlerin girdi maliyetleri yükseliyor ve bu nedenle satış fiyatlarını artırmayı bekliyorlar. Temel enflasyondaki gelişmeler şu ana kadar kontrol altında kalmış olsa da enerji şokunun tüm etkileri henüz tamamen ortaya çıkmış değil. Ayrıca, enerji şokunun ikinci tur etkilerinin ortaya çıkabileceğine ilişkin riskleri de özellikle yakından izliyoruz. İkinci tur etkiler konusunda endişeliyiz ancak şu aşamada ikinci tur etkilerin ortaya çıktığına ilişkin belirgin işaretler görmüyoruz." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Avrupa Borsalarında Düşüş: ECB Kararı Etkili Oldu - Son Dakika

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