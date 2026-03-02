Avrupa Borsalarında Düşüş, Orta Doğu Endişeleri Etkili - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Avrupa Borsalarında Düşüş, Orta Doğu Endişeleri Etkili

02.03.2026 20:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sonrası Avrupa borsaları düşüşle kapandı.

Avrupa borsaları, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ve İran'dan gelen misilleme sonrası Orta Doğu'da çatışmaların uzayabileceğine dair endişelerle haftanın ilk işlem gününü düşüşle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 1,65 değer kaybıyla 623,36 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,2 azalarak 10.780,11, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,97 gerileyerek 46.280,4, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 2,17 düşerek 8.394,32 ve Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 2,42 değer kaybederek 24.672,4 puandan kapandı.

Avro/dolar paritesi, TSİ 20.16 itibarıyla yüzde 0,98 düşüşle 1,17 seviyesini buldu.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik ortak saldırıları sonrası küresel enerji tedarikine ilişkin endişelerin artmasıyla Avrupa gaz fiyatları günü yüzde 35,5 yükselişle tamamladı.

Geçen hafta ABD ile İran arasındaki müzakerelerden net bir sonuç alınamamasıyla artmaya başlayan jeopolitik riskler, hafta sonu ABD ve İsrail'in İran'a yönelik geniş bir hava saldırısı başlatmasıyla somutlaştı.

İran'ın söz konusu saldırıların ardından yakın ülkelerdeki ABD üsleri ile İsrail'e yönelik karşı saldırıya geçmesi, Orta Doğu'da çatışmaların uzun süreye yayılabileceği endişelerini beraberinde getirdi.

Avrupa piyasaları da Orta Doğu'da artan gerilimlere odaklandı.

Avrupa'da savunma şirketlerinin hisseleri bugün artış gösterdi. İngiliz BAE Systems yüzde 6,1, İtalyan Leonardo yüzde 2,5 ve Alman Renk yüzde 3,3 yükseldi.

Ayrıca, Norveç enerji şirketleri Var Energi yüzde 6 ve Equinor yüzde 8 değer kazandı.

Seyahat ve turizm sektörüne bağlı şirketler de değer kaybetti.

Avrupa Havacılık Emniyeti Ajansı (EASA), hava yolu şirketlerine Orta Doğu ve Basra Körfezi hava sahasından uzak durmaları tavsiyesini 6 Mart'a kadar uzattı.

Bazı denizcilik sigorta şirketleri, ABD ve İsrail'in İran'a ortak saldırıları sonrası bölgedeki gemiler için savaş riski sigortasını iptal ettiklerini açıkladı.

AB ve İsviçre arasında ilişkileri derinleştirmeyi amaçlayan geniş kapsamlı anlaşma paketi imzalandı.

Avro Bölgesi'nde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), şubat ayında 50,8 puanla son 44 ayın en yüksek seviyesine çıktı.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Savunma, Ekonomi, İsrail, Enerji, Finans, Borsa, İran, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Avrupa Borsalarında Düşüş, Orta Doğu Endişeleri Etkili - Son Dakika

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları İstanbul’da protesto edildi ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları İstanbul'da protesto edildi
Şampiyonluk yarışı alev alev Arsenal-Chelsea maçında 3 gol Şampiyonluk yarışı alev alev! Arsenal-Chelsea maçında 3 gol
İran’ın yeni dini lideri Arafi: Bu gece dünya siyonistlerin kibrinin sonuna tanık olacak İran'ın yeni dini lideri Arafi: Bu gece dünya siyonistlerin kibrinin sonuna tanık olacak
İran’ın saldırılarında Kudüs’te hasar büyük İran'ın saldırılarında Kudüs'te hasar büyük
Şam’da düşen füze kalıntıları nedeniyle ikisi çocuk üç kişi yaralandı Şam'da düşen füze kalıntıları nedeniyle ikisi çocuk üç kişi yaralandı
Trum’tan İran’a çağrı ya silah bırakın ya ölün Trum'tan İran'a çağrı; ya silah bırakın ya ölün

21:29
Akaryakıta tarihin en büyük zammı geliyor: Rakam belli oldu
Akaryakıta tarihin en büyük zammı geliyor: Rakam belli oldu
21:24
Katar ve BAE, kıyamete yaklaşıyor En fazla 1 haftaları var
Katar ve BAE, kıyamete yaklaşıyor! En fazla 1 haftaları var
21:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı haklı çıkartan tablo: Felaket senaryosu gerçek oluyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı haklı çıkartan tablo: Felaket senaryosu gerçek oluyor
20:41
ABD ile İran arasındaki son görüşmede ipler kopmuş Arakçi’den savaş başlatan tepki
ABD ile İran arasındaki son görüşmede ipler kopmuş! Arakçi'den savaş başlatan tepki
19:52
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İran mesajı: Gerekli müdahalede bulunulmazsa ciddi neticeleri olacaktır, yangın büyümeden söndürülmelidir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İran mesajı: Gerekli müdahalede bulunulmazsa ciddi neticeleri olacaktır, yangın büyümeden söndürülmelidir.
19:42
Trump yine tehditler savurdu: Büyük dalga henüz gelmedi
Trump yine tehditler savurdu: Büyük dalga henüz gelmedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2026 21:40:20. #7.13#
SON DAKİKA: Avrupa Borsalarında Düşüş, Orta Doğu Endişeleri Etkili - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.