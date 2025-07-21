Avrupa Borsalarında Karışık Kapanış

Avrupa borsaları, haftanın ilk işlem gününü karışık seyirle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,08 düşerek 546,58 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,31 değer kaybederek 7.798,22 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,36 gerileyerek 40.166,6 puana indi.

Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,08 artarak 24.307,8 puana ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,23 yükselerek 9.012,99 puana çıktı.

Avro/dolar paritesi TSİ 19.20 itibarıyla yüzde 0,6 artışla 1,17 seviyelerinden işlem gördü.

Avrupa'da yatırımcılar, ABD'nin Avrupa Birliğine (AB) uygulamayı planladığı tarifeler konusundaki belirsizliklere odaklandı.

ABD, 1 Ağustos'tan itibaren AB ülkelerinden gönderilecek ürünlere yüzde 30 gümrük vergisi uygulamayı planlıyor.

Bu aşamada AB Komisyonu ile ABD yetkilileri tarifeler konusunda anlaşma müzakereleri yürütüyor.