Ekonomi

Avrupa borsalarında, karışık bir seyir izleniyor.

Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yatay seyirle 555,2 puanda, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,1 değer kaybıyla 22.769 puanda ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,1 düşüşle 8.761 puanda bulunuyor.

İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,4 artışla 38.498 puandan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,1 primle 13.043 puandan ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,02 azalışla 8.172 puandan işlem görüyor.

Küresel piyasalarda, ABD'nin ek gümrük vergilerine ilişkin haber akışı yatırımcıların odağında kalmaya devam ederken, Avrupa borsalarında karışık seyir dikkati çekti.

Bölge genelinde resesyon endişeleri ana ekonomik gündem maddelerinden olmayı sürdürürken, bu hafta açıklanacak İmalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin Avro Bölgesi'ndeki ekonomik gidişat hakkında daha çok bilgi vermesi bekleniyor.

Bu gelişmelerin yanı sıra bugün İngiltere Merkez Bankasının (BoE) Başkanı Andrew Bailey'in yapacağı konuşma yatırımcıların odağına yerleşti.

Analistler, bugün BoE Başkanı Bailey'nin konuşmasının yanı sıra, İngiltere'de işsizlik oranı, Almanya ve Avro Bölgesi'nde Zew ekonomik güven endeksinin takip edileceğini belirtti.